Merkel reitera apoio à permanência da Grécia na zona do euro

Berlim, 9 mai (EFE).- A chanceler alemã, Angela Merkel, reiterou seu apoio à endividada Grécia quanto à permanência do país na zona do euro, em declarações que serão publicadas na edição desta quinta-feira do jornal ‘Passauer Neue Presse’, mas já antecipadas nesta quarta.

‘Sempre disse que a superação da crise é um processo longo e árduo e sempre quis solucionar de maneira que a Grécia continuasse membro da zona do euro. Nada mudou em relação a isso’, ressaltou a chefe de governo alemão.

Merkel exigiu a Atenas que cumpra o plano de austeridade com o qual se comprometeu com o grupo de entidades credoras conhecido como ‘troika’ – formado pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

‘Continua vigente que os acordos com a ‘troika’ e os objetivos de reforma devem ser cumpridos. Só assim podemos imaginar o retorno da Grécia à estabilidade e à fortaleza econômica’, assinalou.

Na segunda-feira passada, a chanceler classificou a situação criada pelos resultados das eleições parlamentares gregas como ‘não isenta de complexidade’, após o avanço de partidos hostis aos ajustes e duro programa de austeridade ao que Atenas está comprometido com seus parceiros da União Europeia.

Em uma primeira reação, antes do fracasso do líder conservador grego, Antonis Samaras, por encontrar o apoio necessário para formar governo de coalizão, o porta-voz do Executivo alemão, Steffen Seibert, afirmou que Berlim não se desinteressaria por Atenas e considera vigentes todos os acordos internacionais adotados.

‘São o melhor caminho para sair da crise’, acrescentou o porta-voz em referência às reformas. Em sua opinião, assim como segundo a chanceler, é prematuro fazer avaliações sobre o rumo que Atenas adotará. EFE