Mercosul, UE e Ucrânia: O que foi tratado na reunião de Lula com Macron

Após a Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta sexta-feira, 23, com o presidente da França, Emmanuel Macron, para um almoço de trabalho, no Palácio do Eliseu. Marcando a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao território francês em sete anos, o encontro teve como principais pautas o acordo entre Mercosul e União Europeia, a guerra na Ucrânia e a mudança climática.

Ainda no evento da Cúpula, Lula destacou a relevância do tratado entre os blocos comerciais, mas afirmou que os termos adicionais estabelecidos pelos franceses são “inaceitáveis”, já que propõem que os países sul-americanos sejam punidos em caso de descumprimento das medidas impostas pelo Acordo de Paris, principal tratado internacional sobre o clima, firmado em 2015.

O legislativo francês demanda que as propostas do pacto sejam fielmente seguidas para que, enfim, seja assinado o acordo comercial. Entre as determinações do Acordo de Paris está a redução da emissão de gases estufa para frear o rápido aumento da temperatura global. Em contrapartida, as próprias autoridades do país não estão cumprindo as regras por completo.

“Os acordos comerciais têm de ser mais justos. Estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo”, disse o petista. “Nós vamos fazer a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que tenhamos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo uma ameaça”.

Os presidentes debateram também parceria estratégica entre os seus países, iniciada em 2006, que teria como finalidade o incentivo do “diálogo político e as relações economico-comerciais”, segundo o portal do governo brasileiro. Entre os setores envolvidos na ampla cooperação estão, ainda, os da defesa, energia nuclear, desenvolvimento sustentável, imigração e educação.

Além disso, a transferência de tecnologia francesa, através do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, integrou as pautas do encontro. A parceria entre as nações prevê a entrega anual de três submarinos até 2025. Já no campo cultural, o retorno intercâmbio cultural também foi discutido, sob a possibilidade de agregar comemorações como o Ano do Brasil na França e o Ano da França no Brasil ao calendário, a partir de 2025.

Em comunicado, o Itamaraty afirmou que a guerra na Ucrânia foi um dos principais assuntos da reunião. No entanto, não forneceu qualquer informação sobre o conteúdo das conversas, dando a impressão, de acordo com analistas, que Macron e Lula não se entenderam.

“As críticas de Lula às posturas da União Europeia não são pontuais. O que nós estamos assistindo é uma visão clara do Lula de tentar reverter a Ordem Internacional, que pretende tirar o bloco europeu e os Estados Unidos como líderes globais”, diz Igor Lucena, do centro de pesquisas britânico Chatham House.

