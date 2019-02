Mercosul compartilhará dados sobre navios com percurso pelas Malvinas

Mendoza (Argentina), 29 jun (EFE).- O Mercosul acertou nesta sexta-feira na Argentina a troca de informações sobre navios ou artefatos navais destinados a atividades sobre hidrocarbonetos com percursos que incluam as ilhas Malvinas, cuja soberania o país sul-americano reivindica.

Durante a 43ª cúpula realizada na cidade de Mendoza, o bloco acertou, além disso, trocar dados sobre ‘a adoção das medidas suscetíveis de serem regulamentadas para impedir a entrada de navios ou artefatos navais com a bandeira ilegal das ilhas’ nos portos dos países do bloco.

Assim estabelece uma das declarações assinadas pelos líderes do Mercosul, integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, este último suspenso do bloco até as eleições previstas nesse país em abril de 2013 em rejeição à cassação de Fernando Lugo como presidente.

‘Os presidentes do Mercosul e seus Estados associados declaram seu compromisso de trocar a informação disponível (…) sobre navios ou artefatos navais com roteiros que incluam as Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sanduíche do Sul com cargas destinadas a atividades de hidrocarbonetos e/ou de mineração ilegais na plataforma continental argentina’, diz a resolução. EFE