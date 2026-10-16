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Mercado de bioinsumos fatura R$ 1,8 bilhão no 1º semestre e ganha projeção na ONU

Setor cresce 9,6% no Brasil e projeto de agricultura sustentável é apresentado no Fórum Mundial da Alimentação, em Roma

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h30
Sete pessoas sorridentes, quatro mulheres e três homens, posam em um estande da FAO 80 no World Food Forum. Eles estão em frente a telas exibindo paisagens agrícolas e materiais informativos sobre agricultura sustentável e inovação.
Mercado de bioinsumos brasileiro ganha projeção na FAO (Renera/Divulgação)
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O mercado brasileiro de bioinsumos registrou, só no 1º semestre de 2026, um faturamento de 1.820.000.000 de reais e crescimento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Cropdata, plataforma da CropLife Brasil, entidade que representa empresas de pesquisa e inovação para a produção agrícola sustentável.

Esse avanço consolida uma tendência que projeta o Brasil a uma posição de destaque no cenário internacional — expansão reconhecida pela FAO, agência das Nações Unidas dedicada ao combate à fome e à insegurança alimentar.

Nesta semana, a agência da ONU realiza o Fórum Mundial para a Alimentação e a Agricultura, na Itália. No evento, a iniciativa Renera, elaborada pela CropLife Brasil em parceria com a ApexBrasil, ganha projeção global ao demonstrar como a tecnologia e o uso de microrganismos fortalecem a resiliência das lavouras frente aos desafios climáticos. O projeto posiciona a agricultura tropical brasileira como referência em sustentabilidade na produção de alimentos.

A plataforma Cropdata estima que o Brasil encerrou o 1º semestre deste ano com 46 milhões de hectares tratados por bioinsumos, um acréscimo de 18% em relação ao mesmo período de 2025. A presença brasileira no encontro anual da FAO promete estreitar parcerias estratégicas e impulsionar ainda mais o uso de soluções biológicas em escala global.

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