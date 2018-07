Meninos resgatados de caverna na Tailândia deixam hospital

Os 12 meninos tailandeses do time de futebol Javalis Selvagens e seu técnico, que foram resgatados de um complexo inundado de cavernas do país na semana passada, deixaram o hospital na província de Chiang Rai nesta quarta-feira para uma entrevista coletiva que será transmitida ao vivo pelas tvs locais. Os médicos decidiram antecipar a alta em um dia e as autoridades esperam que o grupo fale com a imprensa antes de seguir para casa, devido ao enorme interesse provocado pela história.

Os meninos, de entre 11 e 16 anos, e seu técnico, Ekapol Chantawong, de 25 anos, foram foco de uma operação internacional de resgate depois de ficaram presos no complexo de cavernas de Tham Luang.

“O motivo de se realizar uma entrevista coletiva esta noite é que os meios de comunicação têm muitas perguntas e depois (os meninos) poderão voltar para sua vida normal, sem o assédio dos jornalistas”, declarou o porta-voz do governo Sunsern Kaewkumnerd.

Os especialistas advertem que os jogadores da equipe “Javalis Selvagens” e seu treinador poderão sofrer transtornos em longo prazo, devido à intensa experiência vivida na caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia.

Não será, portanto, uma entrevista coletiva coletiva usual. Além de monitorada por especialistas, o departamento de relações públicas da província de Chiang Rai solicitou as perguntas antecipadamente à imprensa para submetê-las aos psiquiatras.

O programa chamado “Enviando os Javalis Selvagens para Casa”, em referência ao nome do time de futebol dos meninos, será transmitido pelas principais redes de televisão durante cerca de 45 minutos, revelou Sunsern, acrescentando que será algo informal e terá um moderador.

“É provável que sigam para suas casas logo após a entrevista coletiva”, disse Sunsern.

Os médicos avisaram às famílias dos meninos que deverão evitar que falem com jornalistas durante ao menos um mês após o retorno para casa. A recomendação dos médicos talvez seja difícil de se cumprir, porém, diante do interesse suscitado pela história dos garotos, inclusive de Hollywood.

Após nove dias desaparecido, sem comida e sem água potável, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilômetros da entrada da caverna inundada.

O grupo refugiou-se na caverna no dia 23 de junho, quando uma chuva sazonal intensa caiu na região. Eles foram avançando pelos túneis para escapar da inundação e se viram isolados, em uma das câmaras, sem possibilidade de sair. Foram encontrados nove dias depois por um mergulhador britânico.

Reza uma lenda tailandesa que a caverna, chamada Tham Luang Nang Non, ou “caverna da dama reclinada”, marca o local em que uma linda princesa se suicidou depois que os soldados de seu pai mataram seu amante plebeu.

(Com agências Reuters e AFP)