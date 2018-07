Meninos resgatados de caverna na Tailândia agradecem em vídeo

Os doze adolescentes e o treinador que foram resgatados do interior de uma caverna no norte da Tailândia onde permaneceram presos por mais de duas semanas, deixarão o hospital na próxima quinta-feira, informaram neste sábado as autoridades locais.

O ministro da Saúde da Tailândia, Piyasakol Sakolsatayadorn, disse aos jornalistas que todos, os doze rapazes entre 11 e 16 anos e o treinador, de 25, sairão do hospital de Chiang Rai no mesmo dia.

Os médicos que estão atendendo o grupo disseram anteriormente que os quatro primeiros resgatados poderiam deixar o hospital amanhã.

O anúncio de quando receberão alta acontece no mesmo dia em que foram divulgados dois novos vídeos onde cada um dos resgatados agradece o resgate. Todos fazem a típica saudação tailandesa, com as mãos juntas, e a maior parte deles fala na língua nativa.

Adul, o garoto que se comunicou em inglês com os primeiros mergulhadores a encontrar o grupo, fez o agradecimento também em inglês. Os doze dizem que estão bem, agradecem os envolvidos no resgate e alguns falam até do que gostariam de comer.

Os meninos aparecem sentados em sua cama de hospital e cobrem suas bocas e narizes com máscaras brancas; na parede da cabeceira há um número que os identifica.

O caso

Na terça-feira, os últimos integrantes do time de futebol juvenil, que haviam desaparecido no mês passado, foram retirados do complexo de cavernas Tham Luang, na Tailândia. Até que todos os 12 meninos e o técnico fossem resgatados, 17 dias se passaram. Antes de serem encontrados por dois mergulhadores ingleses, no dia 3 de julho, o grupo sobreviveu nove dias no escuro sem saber se conseguiriam deixar a caverna. A sobrevivência do grupo neste período foi assegurada por lanches de aniversário, gotas d’água e meditação.

(Com EFE)