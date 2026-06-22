Meninos de 2 e 4 anos morrem dentro de carro durante onda de calor extremo na França

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Duas crianças foram encontradas mortas em um carro na França, vítimas da intensa onda de calor que assola o país. Com 2 e 4 anos, a tragédia em Carpentras choca, com informações conflitantes sobre as circunstâncias. A França enfrenta alerta vermelho e mortes crescentes devido às altas temperaturas.

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Duas crianças foram encontradas mortas nesta segunda-feira, 22, em um carro na cidade de Carpentras, no sudoeste da França, em meio a uma onda de calor extremo que abala o país. A principal linha de investigação das autoridades aponta que a causa da tragédia foi parada cardiorrespiratória decorrente das temperaturas elevadas.

Os irmãos, de 2 e 4 anos de idade, estavam dentro do carro de sua família em um estacionamento residencial no bairro de Bois de l’Ubac, sendo encontrados por bombeiros que receberam uma ligação por volta das 13h20 no horário local (8h20, no horário de Brasília). As crianças foram imediatamente atendidas pelos serviços de emergência, mas não resistiram.

Até o momento, não há informações claras a respeito das circunstâncias do episódio. De acordo com o jornal francês La Provence, os meninos entraram no veículo sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, e ficaram trancados. O Le Parisien, por outro lado, apontou que a mulher afirmou à polícia ter “esquecido os filhos” no carro enquanto fazia compras no supermercado.

Onda de calor

A maior parte da França se encontra em alerta vermelho devido à segunda onda de calor europeia no ano, com termômetros que chegam a 43ºC em alguns lugares. O governo chegou a proibir eventos ao ar livre.

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Segundo o serviço meteorológico Météo France, a intensidade do fenômeno se aproxima do mesmo cenário de 2003, quando quase 15 mil pessoas morreram em conexão com as temperaturas altas.

O clima extremo já tem impulsionado o número de episódios letais na França. No último domingo 21, três pessoas idosas foram encontradas mortas no sudoeste do país em decorrência do calor, e a Defesa Civil afirma que pelo menos 13 pessoas se afogaram durante o último final de semana pelo mesmo motivo.