Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Meninos de 2 e 4 anos morrem dentro de carro durante onda de calor extremo na França

Irmãos foram encontrados por bombeiros mas não resistem a parada cardiorrespiratória; País está em alerta vermelho por temperaturas que chegam a 43ºC

Por Flávio Monteiro 22 jun 2026, 13h02
Esta fotografia mostra a placa de uma farmácia indicando uma temperatura de 40 graus Celsius no centro de Paris, em 18 de junho de 2026. Uma onda de calor atingiu grande parte da França, de Paris à região centro-leste
Esta fotografia mostra a placa de uma farmácia indicando uma temperatura de 40 graus Celsius no centro de Paris, em 18 de junho de 2026. Uma onda de calor atingiu grande parte da França, de Paris à região centro-leste (SIMON WOHLFAHRT/AFP)
Continua após publicidade
Meninos de 2 e 4 anos morrem dentro de carro durante onda de calor extremo na França Priorize VEJA no Google

Duas crianças foram encontradas mortas nesta segunda-feira, 22, em um carro na cidade de Carpentras, no sudoeste da França, em meio a uma onda de calor extremo que abala o país. A principal linha de investigação das autoridades aponta que a causa da tragédia foi parada cardiorrespiratória decorrente das temperaturas elevadas.

Os irmãos, de 2 e 4 anos de idade, estavam dentro do carro de sua família em um estacionamento residencial no bairro de Bois de l’Ubac, sendo encontrados por bombeiros que receberam uma ligação por volta das 13h20 no horário local (8h20, no horário de Brasília). As crianças foram imediatamente atendidas pelos serviços de emergência, mas não resistiram.

Até o momento, não há informações claras a respeito das circunstâncias do episódio. De acordo com o jornal francês La Provence, os meninos entraram no veículo sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, e ficaram trancados. O Le Parisien, por outro lado, apontou que a mulher afirmou à polícia ter “esquecido os filhos” no carro enquanto fazia compras no supermercado.

Siga

Onda de calor

A maior parte da França se encontra em alerta vermelho devido à segunda onda de calor europeia no ano, com termômetros que chegam a 43ºC em alguns lugares. O governo chegou a proibir eventos ao ar livre.

Continua após a publicidade

Segundo o serviço meteorológico Météo France, a intensidade do fenômeno se aproxima do mesmo cenário de 2003, quando quase 15 mil pessoas morreram em conexão com as temperaturas altas.

O clima extremo já tem impulsionado o número de episódios letais na França. No último domingo 21, três pessoas idosas foram encontradas mortas no sudoeste do país em decorrência do calor, e a Defesa Civil afirma que pelo menos 13 pessoas se afogaram durante o último final de semana pelo mesmo motivo.

Publicidade
TAGS:
Europa
França
onda de calor
onda de calor na europa
Tragédia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).