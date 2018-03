Menino de 9 anos atira e mata irmã por causa de videogame

Um menino de nove anos atirou e matou sua irmã de 13 anos após ela se recusar a entregar o controle do videogame, informou a imprensa americana nesta segunda-feira. O crime aconteceu no último sábado no estado do Mississipi, nos Estados Unidos.

A jovem foi atingida com um tiro na parte de trás da cabeça, que perfurou seu cérebro. Segundo a polícia do condado de Monroe, que investiga o caso, ela foi levada a um hospital em Memphis, uma cidade vizinha, mas não resistiu.

No momento do crime, a mãe dos jovens estava em outro cômodo da casa, alimentando o filho menor.

As autoridades não sabem dizer como o garoto conseguiu acesso à arma, uma pistola de calibre .25, nem como ele será punido pela morte da irmã. A polícia afirmou que ainda está investigando as circunstâncias do tiroteio.

“Esta é uma nova área para nós, nunca lidamos com uma criança atirando em outra criança aos nove anos de idade”, disse o cherife Cecil Cantrell à imprensa local.

“Suponho que ele tenha visto isso em videogames ou na TV. Não sei se ele sabia exatamente o que poderia acontecer. Não posso responder [a essa pergunta]. O que eu sei, sim, é que é uma tragédia.”