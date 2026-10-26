Menino de 12 anos vence concurso de poesia ao criticar ChatGPT

Aos 12 anos, o australiano Blake Mackenzie conquistou o prêmio juvenil do Australian Poetry Slam, um dos principais concursos de poesia falada do país, com um texto que critica os efeitos da inteligência artificial. A apresentação aconteceu no domingo, 25, na Sydney Opera House, diante de dez jurados escolhidos entre o público. Intitulado Dear ChatGPT (Querido ChatGPT), o poema de noventa segundos aborda temas como solidão, dependência tecnológica e os riscos de substituir relações humanas por interações com ferramentas digitais. “Sua amizade é infinita, então por que me sinto sem amigos? ”, questiona o garoto em um dos versos.

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Segundo o jornal britânico The Guardian, Blake escreveu o poema apenas um dia antes da final, inspirado pelo comportamento dos colegas de escola. “Em vez de ler o livro que estamos estudando, eles pedem ao ChatGPT para resumir cada capítulo. Quando terminam de ler o resumo, poderiam ter lido o capítulo”, contou. O estudante também criticou o consumo de água utilizada para resfriar centros de processamento de dados. “Quanto mais usamos, mais poder damos a ele. Mais água será desperdiçada. É totalmente desnecessário”, afirmou.