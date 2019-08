Menino de 12 anos é atacado por tubarão em praia da Flórida

Um menino canadense de 11 anos foi hospitalizado nesta quarta-feira, 21, depois de ter sido atacado por um tubarão em uma praia da cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, informaram as autoridades locais. A criança passava férias com a família ao norte de Miami, foi mordida em um dos pés.

Vários socorristas estavam se exercitando na praia quando ouviram os gritos vindos da água.

Stephen Gollan, chefe do Batalhão de Resgate dos Bombeiros de Fort Lauderdale, disse ao jornal Sun Sentinel que o menino tinha “pequenos ferimentos” no pé e foi levado ao hospital em “condição estável”. Mas perdia muito sangue. O tubarão que o atacou era de pequeno porte.

Este é o segundo ataque que ocorre na Flórida nos últimos dias. Na sexta-feira 16, uma criança de nove anos foi mordida em uma perna por um tubarão em New Smyrna, no litoral oeste do estado. Ao longo do verão, outras 10 pessoas foram atacadas por tubarões na Flórida.

A Flórida é o estado onde ocorre mais ataques de tubarões nos Estados Unidos, com 269 casos de 2000 a 2009. De 2010 até 2019, foram registrados 218, segundo o Arquivo Global de Ataques de Tubarão da Universidade da Flórida.

Nos últimos 20 anos, somente 17 ataques de tubarão a humanos nos Estados Unidos terminaram em morte, apesar do aumento do número de pessoas que realizam atividades recreativas e esportivas no mar. No mundo todo, a média é de cerca de seis mortes por ano por ataques de tubarão.

(Com EFE)