Menino de 11 anos mata professora, fere 6 e se suicida em escola no México

Um garoto de 11 anos matou a tiros sua professora, feriu cinco colegas alunos e mais uma professora antes de cometer suicídio nesta sexta-feira, 10, em uma escola no estado de Coahuila, no norte do México. “Ele se comportava bem”, disse o governador, Miguel Riquelme, que culpa os videogames pela chacina.

A tragédia aconteceu pela manhã na escola Cervantes, uma instituição de ensino primário da cidade de Torreón, onde o menino estudava. Segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público local, o menor pediu permissão para sair de uma aula e demorou a voltar.

Quando a professora foi buscá-lo, ele a alvejou e, depois, feriu as outras seis pessoas. O delegado Maurilio Ochoa disse que dois dos alunos feridos estão em estado grave. Ele também afirmou que o garoto pode ter usado mais de uma arma de fogo.

“Estamos investigando, nem o pai do menino sabe como ele teve acesso à arma”, afirmou Ochoa.

O governador Riquelme declarou que, “ao que parece, o garoto foi influenciado por um jogo para computador chamado Natural Selection“, do gênero “tiro em primeira pessoa” (FPS, na sigla em inglês).

“Até a camisa que ele estava usando tinha na parte inferior o nome do jogo. Foi o que influenciou o menino, lamentavelmente”, acrescentou. Ele se comportava bem, mas disse a alguns de seus colegas de classe que ‘hoje era o dia'”, concluiu.

Após tomarem conhecimento da tragédia, vários pais de estudantes foram à escola Cervantes para procurar informações sobre os filhos, em um ambiente de profunda tensão. Em comunicado, a Secretaria de Educação Pública do México (SEP) lamentou o caso e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

Na nota, o ministro Esteban Moctezuma Barragán, da SEP, informou que na próxima reunião geral do Conselho Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) será debatido o tema de prevenção da violência nas escolas mexicanas.

(Com EFE)