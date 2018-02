Menina se veste de Michelle Obama e ganha A+ de ex-primeira-dama

Uma garotinha de nove anos realmente fez o dever de casa ao se preparar para uma apresentação sobre Michelle Obama. Ela até se vestiu como ela e ganhou um A+ da própria ex-primeira-dama dos EUA, via Twitter.

A foto da estudante vestida de azul e fazendo os mesmos gestos da ex-primeira dama foi compartilhada no Twitter da mãe. A filha se inspirou no trabalho da ex-primeira-dama para garantir que mais crianças fossem ao colégio e também no projeto social “ReachHigher”, criado por Michelle para facilitar aos americanos já formados no ensino médio a sequência dos estudos na universidade ou cursos profissionalizantes.

“Hoje, minha filha de nove anos era a Michelle Obama em seu projeto Casa Aberta. Ela se inspirou no trabalho da ex-primeira dama para garantir que mais pessoas seguissem os estudos, no projeto ReachHigher (alcance além, em tradução livre). Minha filha adora o fato de que a senhora Obama seja negra e tenha o cabelo igual”.

E a própria Michelle avaliou o desempenho da garota, ainda que pelo Twitter. “Isso fez o meu dia. Talvez eu não seja uma professora do terceiro ano, mas essa garota e esse trabalho têm nota A+”.