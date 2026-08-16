Membros do Hamas se reúnem com genro de Trump para negociações de paz

O enviado de paz dos Estados Unidos, Jared Jushner, esteve reunido neste domingo, 16, com uma delegação do Hamas na tentativa de costurar um acordo de paz em Gaza. Kushner é genro do presidente norte-americano Donald Trump.

No final de julho, o Hamas aprovou um roteiro para por em prática a segunda etapa do plano de paz. Como parte do pacto, o movimento islamista deveria se desarmar e Israel deveria retirar as suas tropas do território palestino.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que não cumpriria suas tarefas nessa segunda etapa do pacto enquanto não houvesse um “verdadeiro” desarmamento do Hamas.

A confirmação do encontro de Kushner com o Hamas foi dada pela agência internacional de notícias AFP. Fontes ouvidas pela reportagem sob condição de anonimato disseram que o Hamas reafirmou o compromisso com o plano de paz.

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O genro de Trump, por outro lado, insistiu no desarmamento total do outro lado do conflito. Ele teria solicitado provas “verificáveis” dos movimentos do Hamas para que o território “não volte a ser uma fonte de terror para Israel”.

Antes do encontro com o Hamas, Kushner se encontrou com mediadores do Egito, do Catar e da Turquia. Ele também se reuniu com Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza do Conselho da Paz criado por Trump.