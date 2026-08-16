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Membros do Hamas se reúnem com genro de Trump para negociações de paz

Encontro foi neste domingo, 16, com o objetivo de tentar avançar na segunda etapa do acordo selado para por fim ao conflito

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 19h23
Jared Kushner
Jared Kushner, President Donald Trump’s son-in-law and senior adviser, attends the president’s joint news conference with President Juan Manuel Santos of Colombia, at the White House in Washington, May 18, 2017. Kushner welcomed a high-level delegation of Saudis to the White House on May 1 to try and seal a $100 billion-plus arms deal that the Trump administration hoped to finalize in time to announce during Trump’s visit to Saudi Arabia in late May. (Doug Mills/The New York Times)
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O enviado de paz dos Estados Unidos, Jared Jushner, esteve reunido neste domingo, 16, com uma delegação do Hamas na tentativa de costurar um acordo de paz em Gaza. Kushner é genro do presidente norte-americano Donald Trump.

No final de julho, o Hamas aprovou um roteiro para por em prática a segunda etapa do plano de paz. Como parte do pacto, o movimento islamista deveria se desarmar e Israel deveria retirar as suas tropas do território palestino.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que não cumpriria suas tarefas nessa segunda etapa do pacto enquanto não houvesse um “verdadeiro” desarmamento do Hamas.

A confirmação do encontro de Kushner com o Hamas foi dada pela agência internacional de notícias AFP. Fontes ouvidas pela reportagem sob condição de anonimato disseram que o Hamas reafirmou o compromisso com o plano de paz.

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O genro de Trump, por outro lado, insistiu no desarmamento total do outro lado do conflito. Ele teria solicitado provas “verificáveis” dos movimentos do Hamas para que o território “não volte a ser uma fonte de terror para Israel”.

Antes do encontro com o Hamas, Kushner se encontrou com mediadores do Egito, do Catar e da Turquia. Ele também se reuniu com Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza do Conselho da Paz criado por Trump.

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Guerra Israel-Hamas
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