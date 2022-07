Membros da Otan assinam protocolo de adesão para Finlândia e Suécia

Os 30 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinaram nesta terça-feira, 5, os protocolos de adesão da Suécia e da Finlândia. As propostas de adesão ainda serão enviadas às capitais dos países membros para aprovações legislativas – podendo enfrentar problemas políticos na Turquia.

A medida aumenta ainda mais o isolamento estratégico da Rússia após a invasão da vizinha Ucrânia em fevereiro.

“Este é realmente um momento histórico para a Finlândia, para a Suécia e para a Otan”, disse o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg.

Os 30 embaixadores e representantes permanentes aprovaram formalmente as decisões da cúpula da Otan da semana passada, quando a aliança tomou a decisão histórica de convidar a vizinha Finlândia e a parceira escandinava Suécia para se juntar ao clube militar.

A aprovação parlamentar na Turquia ainda pode representar obstáculos no processo, apesar da divulgação de um acordo alcançado entre os três países.

Na semana passada, o líder turco Recep Tayyip Erdogan alertou que Ancara ainda pode bloquear o processo se a Finlândia e a Suécia não atenderem plenamente à exigência de extraditar suspeitos de terrorismo com ligações a grupos curdos. Ele disse que o Parlamento da Turquia pode se recusar a ratificar o acordo, vetando as novas adesões, já que é necessário consenso de todos os membros.

Os ministros das Relações Exteriores da Suécia e da Finlândia disseram que não há uma lista específica de pessoas precisariam ser extraditadas para a Turquia. Ann Linde, chanceler sueca, disse que as ações de seu governo sempre “cumprirão a legislação sueca” e o direito internacional.

Cada nação da aliança tem diferentes procedimentos legislativos, e pode levar vários meses para que os dois se tornem membros oficiais.

O parlamento da Alemanha deve ratificar as propostas de adesão na sexta-feira, de acordo com o partido de coalizão Democratas Livres. Outros parlamentos só podem entrar no processo de aprovação após as longas férias de verão.

“Aguardo um rápido processo de ratificação”, disse o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto.

A invasão russa da Ucrânia deu maior urgência ao processo, aumentando a importância da influência de Moscou.

“Seremos ainda mais fortes e nosso povo ficará ainda mais seguro ao enfrentarmos a maior crise de segurança em décadas”, disse Stoltenberg.

A assinatura de terça-feira já traz as duas nações para mais perto da Otan. Como parceiros próximos, eles já participaram de algumas reuniões que envolveram questões que os afetaram imediatamente. Como convidados oficiais, eles podem participar de todas as reuniões dos embaixadores, mesmo que ainda não tenham direito a voto.