Membro do Parlamento Europeu diz duvidar de acordo UE-Mercosul

O presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, Bernd Lange, afirmou nesta segunda-feira, 17, não acreditar que o acordo entre União Europeia e Mercosul será ratificado na atual legislatura, que será concluída em 2024.

“Tenho fortes dúvidas que isso seja levado à ratificação durante este mandato legislativo”, disse Lange, em entrevista coletiva feita por videoconferência.

Apesar do tom negativo, o presidente da comissão comercial garantiu que, caso a previsão feita se confirme, a UE continuará com “diálogo estável com países do Mercosul”.

O acordo de associação, o maior pacto comercial feito pelo bloco europeu, após 20 anos de complicadas negociações, abriria um mercado de 266 milhões de consumidores, que poderiam ter acesso a bens e serviços da Europa a preços competitivos.

Enquanto a parte comercial da tratativa de associação com o Mercosul foi fechada em junho de 2019, e a de política e cooperação em junho de 2020, o processo de ratificação para que possa entra em vigor segue paralisado.

As razões passam, principalmente, por dúvidas da França, que realizará eleições presidenciais em abril de 2022, assim como pelo temor de vários países que integram a UE de que o Brasil não cumprirá os compromissos ambientais firmados no acordo.

Além da França, Bélgica, Holanda e Áustria também consideram que o. acordo comercial não contém cláusulas suficientes para proteger o meio ambiente e o desmatamento no Brasil. No ano passado, a Alemanha também se juntou aos Estados-Membros da UE que já expressaram dúvidas sobre a implementação do pacto.

Em março, o vice-presidente da Comissão Europeia e comissário de Comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis, chegou a afirmar que o bloco continua comprometido em trabalhar para ratificar o acordo comercial com o Mercosul, mas busca melhoras adicionais no tema meio ambiente, principal ponto de atrito nas negociações.

Atualmente, a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, que negocia os tratados comerciais em nome dos 27 Estados-membros, continua a revisão legal do texto do acordo, como a tradução para todas as línguas oficiais da UE.

Lange admitiu que o pacto, atualmente, está “profundamente congelado”.

“Neste momento, ninguém abre a porta e o tira da geladeira”, ironizou o presidente da Comissão de Comércio Internacional.

O integrante do Parlamento Europeu disse ainda que “não está claro” até que ponto o Mercosul será estável, enquanto “os países menores” do bloco estão estuando a viabilidade de negociar acordos comerciais por conta própria, à exemplo do Uruguai com a China.

“E ninguém sabe exatamente o que acontecerá no Brasil”, disse Lange, sobre a situação política e econômica no país.