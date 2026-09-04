Meloni celebra recorde de permanência no governo da Itália e lança campanha para 2027

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Giorgia Meloni celebra recorde de permanência como premiê da Itália, a mais longeva desde a Segunda Guerra Mundial. Em festa às margens do Adriático, ela lança sua campanha para 2027, destacando feitos como queda do desemprego e redução de impostos. Críticos apontam, contudo, a falta de crescimento econômico e foco excessivo na comunicação.

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Com uma festa às margens do mar Adriático, Giorgia Meloni, primeira mulher a chefiar o governo italiano, celebra nesta sexta-feira, 4, o recorde de permanência no cargo: ela é a primeira-ministra mais longeva desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um palco que usou para lançar sua campanha para as eleições legislativas de 2027.

“É um marco que recebo com gratidão e um forte senso de responsabilidade”, escreveu ela no X (ex-Twitter), que ocupa o posto desde outubro de 2022 e representa o partido de extrema direita Irmãos da Itália.

“Os resultados estão aí, mas sabemos muito bem tudo o que ainda precisa ser feito”, ponderou Meloni, reconhecendo que não considera a “confiança” dos italianos “carta branca”.

Símbolo de estabilidade

Aos 49 anos, Meloni completa nesta sexta-feira 1.413 dias à frente do mesmo governo e supera Silvio Berlusconi no recorde de permanência (ele governou o país por quase dez anos no total, mas divididos em quatro governos não consecutivos).

Para celebrar a marca, milhares de apoiadores se reunirão nesta sexta-feira em Bari, na região da Apúlia, às margens do Adriático.

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O Irmãos da Itália preparou um livreto de 30 páginas para destacar o que descreve como as principais conquistas do governo em pouco menos de quatro anos: o desemprego caiu para 5,8%, segundo os dados de julho, seu menor nível; houve uma redução de 21 bilhões de euros (R$ 124 bilhões) em impostos para pessoas físicas; e a chegada de imigrantes irregulares caiu 80%.

“Será uma oportunidade para olharmos uns nos olhos dos outros, fazermos um balanço do caminho percorrido e, sobretudo, falarmos sobre o que ainda temos pela frente”, comentou Meloni.

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Alguns especialistas, porém, criticam a valorização da estabilidade como uma conquista em si.

“A estabilidade é um instrumento, não um objetivo. O objetivo é o crescimento, e isso nós não vimos”, declarou nesta quinta-feira Veronica De Santis, professora de Economia da Universidade Luiss, durante um encontro com a imprensa estrangeira em Roma.

A especialista criticou a ausência de uma estratégia econômica de longo prazo. O próprio governo prevê um crescimento muito moderado neste ano, de cerca de 0,6%.

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Segundo um levantamento da agência AGI, a maioria ultraconservadora no Parlamento, uma aliança entre Irmãos da Itália, Força Itália e Liga — sigla anti-imigração de Matteo Salvini –, aprovou cerca de 300 leis e decretos-leis, recorrendo com frequência a votos de confiança. Grande parte dessas medidas está relacionada à segurança em sentido amplo e tem como alvo a imigração, coiotes, pequenos criminosos, participantes de festas “rave” e até manifestantes que bloqueiam estradas para protestar contra demissões. São temas que mobilizam a base eleitoral da coalizão governista.

Crises políticas

A Itália teve um número impressionante de 68 governos nos últimos 80 anos. Uma sucessão de primeiros-ministros caíam em meio a crises e deserções políticas, um fenômeno crônico que Meloni conseguiu evitar desde que chegou ao poder.

Os principais jornais italianos fizeram um balanço do período. O La Repubblica, de centro-esquerda, destacou que o governo estabilizou as contas públicas e reduziu o custo do endividamento público nos mercados.

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La Stampa e Corriere della Sera ressaltaram, por sua vez, o apoio constante de Meloni à Ucrânia, apesar das resistências do seu vice-primeiro-ministro Salvini, contrário ao envio de ajuda militar a Kiev.

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Mas, acima de tudo, Giorgia Meloni “terá que explicar como pretende aproveitar estes últimos meses antes das eleições”, que podem ocorrer em abril de 2027, comentou nesta quinta-feira Flavia Perina, colunista do La Stampa.

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Na mesma linha, Alessandra Sardoni, jornalista política do canal La7, criticou “o realismo” de Meloni, “transformado em um álibi para o imobilismo”.

“O governo deu uma importância central à comunicação e, muitas vezes, essa comunicação substituiu ações concretas”, acrescentou.

“Os salários aumentaram? Não. A gasolina está mais cara, a precariedade aumentou, as pessoas já não conseguem se aposentar, o sistema de saúde funciona pior”, afirmou nesta sexta Maurizio Landini, líder da principal confederação sindical italiana, a CGIL.

(Com informações da AFP)