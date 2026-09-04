🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Meloni celebra recorde de permanência no governo da Itália e lança campanha para 2027

Premiê italiana completa 1.413 dias no poder, um marco no país que viu 68 gestões diferentes em 80 anos. O saldo do período, porém, é misto

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 11h20
Giorgia Meloni, mulher loira de blazer escuro, sorri levemente ao microfone em um púlpito com o emblema do Quirinale. Um homem de terno e barba grisalha está atrás dela, com bandeiras da Itália e da União Europeia ao fundo
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. 21/10/2022 -  (FRANCESCO AMMENDOLA/QUIRINALE PRESS OFFICE/AFP)
Continua após publicidade
Meloni celebra recorde de permanência no governo da Itália e lança campanha para 2027 Priorizar nos meus resultados Google

Com uma festa às margens do mar Adriático, Giorgia Meloni, primeira mulher a chefiar o governo italiano, celebra nesta sexta-feira, 4, o recorde de permanência no cargo: ela é a primeira-ministra mais longeva desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um palco que usou para lançar sua campanha para as eleições legislativas de 2027.

“É um marco que recebo com gratidão e um forte senso de responsabilidade”, escreveu ela no X (ex-Twitter), que ocupa o posto desde outubro de 2022 e representa o partido de extrema direita Irmãos da Itália.

“Os resultados estão aí, mas sabemos muito bem tudo o que ainda precisa ser feito”, ponderou Meloni, reconhecendo que não considera a “confiança” dos italianos “carta branca”.

Siga

Símbolo de estabilidade

Aos 49 anos, Meloni completa nesta sexta-feira 1.413 dias à frente do mesmo governo e supera Silvio Berlusconi no recorde de permanência (ele governou o país por quase dez anos no total, mas divididos em quatro governos não consecutivos).

Para celebrar a marca, milhares de apoiadores se reunirão nesta sexta-feira em Bari, na região da Apúlia, às margens do Adriático.

Continua após a publicidade

O Irmãos da Itália preparou um livreto de 30 páginas para destacar o que descreve como as principais conquistas do governo em pouco menos de quatro anos: o desemprego caiu para 5,8%, segundo os dados de julho, seu menor nível; houve uma redução de 21 bilhões de euros (R$ 124 bilhões) em impostos para pessoas físicas; e a chegada de imigrantes irregulares caiu 80%.

“Será uma oportunidade para olharmos uns nos olhos dos outros, fazermos um balanço do caminho percorrido e, sobretudo, falarmos sobre o que ainda temos pela frente”, comentou Meloni.

+ Pode governo de extrema direita se tornar moderado? Meloni mostra que sim

Continua após a publicidade

Alguns especialistas, porém, criticam a valorização da estabilidade como uma conquista em si.

“A estabilidade é um instrumento, não um objetivo. O objetivo é o crescimento, e isso nós não vimos”, declarou nesta quinta-feira Veronica De Santis, professora de Economia da Universidade Luiss, durante um encontro com a imprensa estrangeira em Roma.

A especialista criticou a ausência de uma estratégia econômica de longo prazo. O próprio governo prevê um crescimento muito moderado neste ano, de cerca de 0,6%.

Continua após a publicidade

Segundo um levantamento da agência AGI, a maioria ultraconservadora no Parlamento, uma aliança entre Irmãos da Itália, Força Itália e Liga — sigla anti-imigração de Matteo Salvini –, aprovou cerca de 300 leis e decretos-leis, recorrendo com frequência a votos de confiança. Grande parte dessas medidas está relacionada à segurança em sentido amplo e tem como alvo a imigração, coiotes, pequenos criminosos, participantes de festas “rave” e até manifestantes que bloqueiam estradas para protestar contra demissões. São temas que mobilizam a base eleitoral da coalizão governista.

Crises políticas

A Itália teve um número impressionante de 68 governos nos últimos 80 anos. Uma sucessão de primeiros-ministros caíam em meio a crises e deserções políticas, um fenômeno crônico que Meloni conseguiu evitar desde que chegou ao poder.

Os principais jornais italianos fizeram um balanço do período. O La Repubblica, de centro-esquerda, destacou que o governo estabilizou as contas públicas e reduziu o custo do endividamento público nos mercados.

Continua após a publicidade

La Stampa e Corriere della Sera ressaltaram, por sua vez, o apoio constante de Meloni à Ucrânia, apesar das resistências do seu vice-primeiro-ministro Salvini, contrário ao envio de ajuda militar a Kiev.

+ A repercussão na Itália das novas farpas entre Trump e Meloni

Mas, acima de tudo, Giorgia Meloni “terá que explicar como pretende aproveitar estes últimos meses antes das eleições”, que podem ocorrer em abril de 2027, comentou nesta quinta-feira Flavia Perina, colunista do La Stampa.

Continua após a publicidade

Na mesma linha, Alessandra Sardoni, jornalista política do canal La7, criticou “o realismo” de Meloni, “transformado em um álibi para o imobilismo”.

“O governo deu uma importância central à comunicação e, muitas vezes, essa comunicação substituiu ações concretas”, acrescentou.

“Os salários aumentaram? Não. A gasolina está mais cara, a precariedade aumentou, as pessoas já não conseguem se aposentar, o sistema de saúde funciona pior”, afirmou nesta sexta Maurizio Landini, líder da principal confederação sindical italiana, a CGIL.

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
crise política
Extrema direita
Giorgia Meloni
Itália
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).