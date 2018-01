Melania volta a aparecer em público para discurso de Trump

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, voltou ao cenário público nesta terça (30) após semanas de reclusão, durante o discurso de Donald Trump, no Congresso dos Estados Unidos.

A esposa do presidente apareceu em público pela primeira vez desde cancelou sua viagem a Davos, Suíça, e deixou Trump sozinho em sua passagem pelo Fórum Econômico Mundial. A ausência de Melania alimentou boatos em Washington de que estaria separada do presidente.

Sorridente, a primeira-dama foi muita aplaudida ao entrar no Congresso. Seu figurino branco contrastou com as roupas pretas das representantes democratas em solidariedade com o movimento #MeToo contra o assédio sexual.

Quebrando uma tradição, Melania surgiu separada do presidente ao Capitólio. Poucos minutos depois de sua entrada, Trump chegou ao Congresso. Os dois trocaram um aceno.

O discurso sobre o Estado da União foi o primeiro ato importante com a presença da primeira-dama desde a divulgação de que Donald Trump teve um caso com a estrela pornô Stormy Daniels em 2006.

Trump, que tem 71 anos, é acusado de ter feito um pagamento a Daniels um mês antes das eleições de novembro de 2016 para que permanecesse em silêncio.