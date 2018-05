Melania Trump volta para a Casa Branca após cirurgia renal

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, voltou à Casa Branca na manhã deste sábado após se recuperar de um procedimento bem sucedido nos rins. “A primeira-dama retornou à Casa Branca esta manhã. Ela descansa confortavelmente e mantém o ânimo”, indicou Stephanie Grisham, porta-voz da primeira-dama dos Estados Unidos, agradecendo as mensagens enviadas por milhares de pessoas.

Melania estava internada desde segunda-feira no Centro Médico Walter Reed National Military, em Bethesda, perto da capital americana, quando foi submetida a uma embolização renal. Este tipo de procedimento é realizado para cortar o fluxo de sangue para um tumor ou seu crescimento. É comum que após a intervenção o paciente fique internado para controlar a dor.

Popularidade

A terceira esposa de Donald Trump, que tem sido muito discreta desde a sua chegada à Casa Branca, aos poucos tem ganhado seu espaço no número “1.600 da Avenida Pennsylvania”. Segundo uma pesquisa publicada no início de maio pela CNN/SSRS, 57% dos americanos têm uma opinião positiva dela, um número mais alto diante do relato de janeiro (47%).

(Com AFP)