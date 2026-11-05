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Melania Trump recebe representantes da Ucrânia e Rússia na Casa Branca

Primeira-dama dos EUA mediou cessar-fogo para ajuda humanitária; encontro precede reunião trilateral em Abu Dhabi

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h20
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. (Leonardo MUNOZ / AFP/Getty Images)
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Melania Trump recebe representantes da Ucrânia e Rússia na Casa Branca Priorize VEJA no Google

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, recebe nesta quinta-feira, 5, representantes ucranianos e russos na Casa Branca, dias antes de uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi para tentar encerrar a guerra entre os dois países.

Espera-se que Melania fale com a imprensa sobre as consequências humanitárias da invasão russa da Ucrânia. O encontro reunirá os representantes dos direitos humanos de Kiev e Moscou, Dmitro Lubinets e Yana Lantratova, e ocorre após a primeira-dama americana desempenhar um papel central na negociação de um cessar-fogo na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pelas forças russas desde 2022, para a entrega de suprimentos vitais e o resgate de civis.

Segundo o Kremlin, o negociador russo Kirill Dmitriev, especializado em questões econômicas, também estará presente “se a logística permitir”.

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Antes da reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concedeu na quarta-feira uma condecoração a Melania por sua “contribuição pessoal à ajuda humanitária”.

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Ao mesmo tempo, ele fez uma aparente referência à derrota do seu marido, Donald Trump, e dos republicanos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. O Partido Democrata, muito crítico sobre a aproximação do presidente com o líder russo Vladimir Putin, conquistou a maioria em ambas as casas do Congresso.

“Há esperanças agora de que exista este equilíbrio de poder, e de que tenhamos mais apoio de Washington”, declarou o ucraniano à emissora alemã ZDF.

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Ele considerou que, se o Congresso americano “começar a falar sobre um forte apoio financeiro ou apoio militar” para a Ucrânia, isto vai “influenciar Putin”, que pode pensar duas vezes se vale a pena continuar lutando, segundo Zelensky. “Logicamente, isto nos levará a possíveis negociações e a uma possível paz”, afirmou.

Reunião trilateral

O presidente ucraniano acrescentou que manteve “uma conversa muito detalhada” com os enviados de Trump — seu genro, Jared Kushner, e o magnata imobiliário Steve Witkoff — para falar sobre as negociações de paz da próxima semana em Abu Dhabi. O encontro trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia está previsto para 10 e 11 de novembro em Abu Dhabi.

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“Estamos trabalhando arduamente com todas as partes para encontrar um caminho que leve a uma paz duradoura”, comentou Kushner no X (ex-Twitter).

Além das negociações em Abu Dhabi, as primeiras em formato trilateral desde fevereiro, nesta semana acontecem reuniões em Bruxelas entre representantes da União Europeia, do Reino Unido, da Otan e dos Estados Unidos sobre o conflito na Ucrânia.

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