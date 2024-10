Melania diverge de Trump e publica vídeo defendendo direito de mulheres ao aborto

A ex-primeira-dama americana Melania Trump defendeu o direito à “liberdade individual” das mulheres em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 3, após o jornal britânico The Guardian divulgar trechos de seu novo livro de memórias intitulado “Melania”, no qual ela diz que apoia os direitos ao aborto “livre de qualquer intervenção ou pressão do governo”.

“A liberdade individual é um princípio fundamental que eu defendo. Sem dúvida, não há espaço para compromisso quando se trata desse direito essencial que todas as mulheres possuem desde o nascimento: liberdade individual. O que meu corpo, minha escolha realmente significa?” disse Melania no vídeo publicado em suas redes sociais.

A opinião vai ao contrário da levantada pelo ex-presidente Donald Trump, seu marido, que assumiu os créditos pela decisão da Suprema Corte que revogou o direito à interrupção legal da gravidez nos EUA, historicamente conhecido como “Roe vs Wade”. Trump defende o novo modelo de legislação, que permite que cada estado decida sobre o assunto.

“É fundamental garantir que as mulheres tenham autonomia para decidir sua preferência de ter filhos, com base em suas próprias convicções, livres de qualquer intervenção ou pressão do governo”, escreveu Melania, segundo trecho da obra obtido pelo The Guardian.

No livro, Melania argumenta que “restringir o direito de uma mulher de escolher se quer interromper uma gravidez indesejada é o mesmo que negar a ela o controle sobre seu próprio corpo”, acrescentando: “Eu carreguei essa crença comigo durante toda a minha vida adulta”.

“Por que alguém além da própria mulher deveria ter o poder de determinar o que ela faz com seu próprio corpo? O direito fundamental da mulher à liberdade individual, à sua própria vida, lhe garante a autoridade para interromper sua gravidez se ela desejar”, questionou ela.