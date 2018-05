Melania Trump passa por cirurgia renal

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi submetida a uma cirurgia em um hospital militar nesta segunda-feira (14). Segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca, Melania tinha um problema nos rins que precisava de atenção médica.

“Nesta manhã, a primeira-dama Melania Trump passou por um procedimento de embolização para tratar sua condição benigna nos rins”, diz a nota divulgada pela diretora de comunicações da primeira-dama, Stephanie Grisham. “O procedimento foi bem-sucedido e não houve complicações.”

Melania realizou a cirurgia no Centro Médico Walter Reed National Military, em Bethesda, perto da capital americana, e provavelmente deve permanecer internada até o fim da semana. A primeira-dama, que completou 48 anos no mês passado, deu entrada no hospital nesta segunda.

Melania é a primeira mulher de presidente dos Estados Unidos a passar por um procedimento médico tão sério desde que Nancy Reagan fez uma mastectomia em outubro de 1987. O presidente Donald Trump permaneceu na Casa Branca durante o procedimento cirúrgico.