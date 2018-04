Melania Trump finalmente parece à vontade como primeira-dama

1. Donald Trump e Melania Trump zoom_out_map 1 /9 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, beija a primeira-dama Melania, durante uma cerimônia de chegada do presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte Macron, na Casa Branca em Washington - 24/04/2018 (Mark Wilson/Getty Images)

O presidente francês Emmanuel Macron beija a mão da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, durante visita à Casa Branca, em Washington - 24/04/2018

No primeiro jantar de Estado recepcionado pelo casal Trump, Melania finalmente parecia à vontade em sua posição de primeira-dama, afirmou o jornal americano The Washington Post. Antes da chegada do presidente da França, a primeira-dama já postava em seu Twitter vídeos com os preparativos. Durante o evento, se mostrou confortável ao lado do marido – com exceção dos momentos em que tentava dar a mão à sua terceira esposa.

A chegada do presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, assinalou o primeiro encontro de Estado recepcionado por Donald Trump desde o início de seu mandato, em janeiro de 2017. Visitas de Estado têm importância acentuada para a diplomacia bilateral, seguem regras estritas e um cerimonial mais completo. O Chefe de Estado deve, nesse caso, visitar as sedes dos três Poderes do país.

O principal objetivo do encontro foi tratar sobre o destino do acordo nuclear com o Irã. Trump ameaça suspendê-lo, porém Macron tenta dissuadi-lo. A guerra na Síria e o aumento das tarifas de importação do aço e do alumínio foram outros dois temas.

O presidente francês chegou aos Estados Unidos na segunda-feira, mas apenas na terça-feira iniciou as conversações diplomáticas. Após uma reunião na Casa Branca, os presidentes e suas esposas se reuniram para o jantar de Estado organizado por Melania, que contou com a presença de funcionários do gabinete de Trump, vários políticos e membros do corpo diplomático, além de convidados.

Segundo o Post, Melania tem se mostrado relutante desde o início do mandato do marido a se colocar no papel de primeira-dama. Ela chamou atenção pelo vestido Chanel, costurado a mão, que vestia. Mas sua tranquilidade e seu conforto tampouco passaram despercebidos no jantar. Dias antes, a primeira-dama já se mostrava entusiasmada pela visita, postando imagens e vídeos dos bastidores da Casa Branca e se preparando para receber o presidente francês.

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/j7fKmUhISJ — Melania Trump (@FLOTUS) April 23, 2018

Durante o brinde de abertura, Donald Trump destacou os esforços da esposa: “Para a absolutamente incrível primeira-dama dos Estados Unidos, obrigado por fazer desta uma noite que sempre apreciaremos e lembraremos”.

No entanto, um vídeo divulgado pelo tabloide britânico Daily Mail, mostra a primeira-dama repetindo um comportamento recorrente em quase todas suas aparições públicas ao lado de Trump: a recusa em segurar a mão do marido. O jornal chamou atenção para o momento em que o casal recepcionava os Macron na Casa Branca. Em um instante de pose para fotografias, Trump teria tentado segurar a mão da esposa, que parece demorar alguns segundos para aceitar.

O tabloide chega a colocar imagens do momento em que Trump segura a mão de Melania, e a mudança de expressão automática da primeira-dama. O jornal lembrou outros momentos em que ela repetiu este comportamento: em uma visita a Israel, a primeira-dama teria golpeado a mão do marido quando ele tentou segurar a sua.

Brinde à amizade

Os presidentes comemoraram durante o jantar a amizade entre os dois governos e suas inesperadas ascensões ao poder. “Nos dois lados do oceano, cerca de dois anos atrás, poucos teriam apostado que estaríamos hoje aqui juntos”, disse Macron. “Muitos falam sobre nossa amizade, mas acho que isso nos ajuda a alcançar nossos objetivos”, completou.

Ele destacou que a aliança renovada entre a França e os Estados Unidos já permitiu, por exemplo, o ataque à Síria há duas semanas, ao lado do Reino Unido, como retaliação a um suposto ataque químico na periferia de Damasco. França, Estados Unidos e o Reino Unido atribuíram o ataque ao governo de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia.

Trump, por sua vez, também lembrou a “longa história” de amizade entre as duas potências: “Que a nossa amizade cresça ainda mais, que a nossa aliança seja ainda mais forte, e que nossa sagrada liberdade nunca morra”.

A visita de Estado continuou nesta quarta-feira (25), com o discurso do presidente francês no Congresso americano.

(Com EFE e AFP)