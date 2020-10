Melania Trump cancela aparição em campanha por ‘tosse persistente’

Atualizado em 20 out 2020, 17h33 - Publicado em 20 out 2020, 17h07

Por Da Redação - Atualizado em 20 out 2020, 17h33 - Publicado em 20 out 2020, 17h07

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, cancelou uma rara aparição conjunta com seu marido, o presidente Donald Trump, em um comício de campanha na terça-feira (20) devido a uma “tosse persistente” após ter sido infectada pelo coronavírus, disse um porta-voz.

“A senhora Trump segue se sentindo melhor a cada dia depois de sua recuperação da Covid-19, mas com uma tosse persistente e, por precaução, não viajará hoje”, disse Stephanie Grisham em um comunicado.

A presença da primeira-dama junto a Trump em Erie, na Pensilvânia, seria a primeira vez em mais de um ano em que os dois apareceriam juntos em um comício de campanha.

Diagnosticado no início do mês com o vírus, assim como sua esposa, o presidente passou três noites internado no Centro Médico Nacional Walter Reed, em Bethesda, no estado de Maryland, sob cuidados médicos. Ele deixou o local no dia 5 de outubro, onde recebeu um tratamento experimental.

Além do casal presidencial, diversas outras figuras do alto escalão da Casa Branca também receberam diagnósticos positivos. No mesmo dia em que Trump deixou o hospital, a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, comunicou que foi diagnosticada com Covid-19.

A secretária de imprensa disse que a Casa Branca não divulgaria o número total de funcionários infectados pelo coronavírus, citando questões de privacidade. Até onde se sabe, a lista também inclui o guarda-costas de Trump, Nick Luna, um assessor de imprensa não identificado, a ex-conselheira da Casa Branca, Kellyanne Conway, o gerente de campanha de Trump, Bill Stepien, a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, e os senadores republicanos Thom Tillis, Mike Lee e Ron Johnson.

Em uma incomum declaração intitulada “Minha experiência pessoal com a Covid-19”, publicada em 14 de outubro em sua conta no Twitter, Melania Trump disse que os sintomas pós-infecção haviam sido difíceis.

“Parecia uma montanha russa de sintomas nos dias posteriores. Experimentei dores no corpo, tosse e dores de cabeça, e me sentia extremamente cansada a maior parte do tempo”, contou.

A primeira-dama disse que diferentemente do presidente, que recebeu uma intensa terapia de medicamentos experimentais e oxigênio, ela escolheu “tomar uma rota mais natural em termos de medicina, optando pelas vitaminas e uma alimentação saudável”.

Foi nessa declaração que revelou que Barron, de 14 anos, também havia se infectado, embora tenha se recuperado por completo.

Atrás nas pesquisas eleitorais para o candidato democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, Trump está realizando pelo menos um comício eleitoral por dia nas últimas duas semanas antes das eleições, mas não aparece em palanques ao lado da esposa desde 2019.