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Melania Trump anuncia cessar-fogo em cidade ucraniana ocupada pela Rússia

Acordo prevê entrada de ajuda humanitária e retirada de civis de Oleshky, que enfrenta escassez de alimentos, medicamentos e água potável

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 16h24
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. (Leonardo MUNOZ / AFP/Getty Images)
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Melania Trump anuncia cessar-fogo em cidade ucraniana ocupada pela Rússia Priorize VEJA no Google

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, anunciou nesta sexta-feira, 23, ter intermediado um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia na cidade de Oleshky, no sul do território ucraniano, sob ocupação russa desde 2022. A trégua, prevista para começar em 29 de outubro, tem como objetivo permitir a distribuição de ajuda humanitária e a retirada de moradores por um corredor seguro.

“Está claro que, sem a minha intervenção, teria sido impossível levar ajuda humanitária à cidade”, declarou Melania em comunicado.

O Kremlin confirmou o acordo e elogiou a participação da primeira-dama americana nas negociações. Segundo o porta-voz Dmitry Peskov, os militares dos dois países ainda trabalham para definir os detalhes da operação.

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Localizada às margens do rio Dnieper, diante da cidade de Kherson, Oleshky enfrenta uma crise humanitária agravada pela escassez de alimentos, medicamentos e água potável. Antes da invasão russa, em fevereiro de 2022, o município tinha aproximadamente 24.000 habitantes. Atualmente, segundo estimativas divulgadas pela Casa Branca, restam entre 1.700 e 2.000 pessoas, principalmente idosos, além de cerca de 50 crianças. A situação se agravou após a destruição da barragem de Kakhovka, em 2023, que provocou inundações em aproximadamente 90% do território municipal.

“O que ela (Melania) quer é salvar crianças. Ambas as partes estão cooperando”, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira.

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Pelos termos anunciados, representantes civis russos e ucranianos deverão visitar as residências para avaliar as necessidades de cada família e organizar as evacuações. Os moradores poderão escolher se desejam permanecer na cidade ou ser transportados para áreas sob controle da Rússia ou da Ucrânia. Melania também afirmou ter conseguido a participação de um veículo de comunicação americano para acompanhar e documentar a operação. 

A negociação contou ainda com a participação do papa Leão XIV, segundo o principal negociador ucraniano, David Arakhamia. Ele afirmou que a operação humanitária terá início assim que a suspensão dos combates estiver em vigor. 

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Embora mantenha uma atuação pública discreta na Casa Branca, Melania tem ampliado sua participação em iniciativas humanitárias relacionadas à guerra. No ano passado, anunciou a criação de um canal de comunicação com o presidente russo, Vladimir Putin, para tratar da situação de crianças ucranianas levadas à Rússia durante o conflito. Desde então, segundo a primeira-dama, as negociações contribuíram para a reunificação de 34 crianças com suas famílias, em seis operações. 

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