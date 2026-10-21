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Melania se esquiva de beijo de Donald Trump e vídeo do climão viraliza

Momento ocorreu durante uma coletiva de imprensa no Jardim das Rosas da Casa Branca

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 11h13
Donald Trump e Melania Trump
Donald Trump e Melania Trump (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Melania se esquiva de beijo de Donald Trump e vídeo do climão viraliza Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, chamaram a atenção devido a uma interação recheada de constrangimento durante uma coletiva de imprensa no Jardim das Rosas da Casa Branca. Um vídeo capturou o momento em que o mandatário se inclina para beijar a esposa, com quem é casado há 21 anos, mas ela desvia, virando a cabeça. A cena, que ocorreu na segunda-feira 19, viralizou nas redes sociais.

O casal estava sentado à mesa no Jardim das Rosas para assinar um decreto que cria uma força-tarefa sobre a saúde da mulher, além de uma Divisão de Saúde da Mulher dedicada, dentro dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês).

“Quando soube disso, perguntei: ‘Tem certeza de que eles não têm isso? Quem, diabos, não teria uma divisão de saúde da mulher?'”, disse Trump a repórteres. “Melania me respondeu: ‘Eles (NIH) não têm’. Então, bom trabalho.” Ele acrescentou que Melania “entende as coisas” por ser muito inteligente. “Olhem para ela. Acham que ela é fácil? Ela não é tão fácil assim, mas é muito inteligente.”

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Em seguida, Trump assinou o documento, passou a caneta para a primeira-dama e comentou: “Não sei se a assinatura dela significa alguma coisa”. Melania sorriu amarelo: “A sua é a mais importante”, disse, e assinou o documento.

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Após o procedimento, Trump tentou beijar primeira-dama, mas ela virou o rosto, fazendo com que ele acabasse beijando seu cabelo. Na sequência, ele segurou a mão de Melania, deu um tapinha e disse: “Bom trabalho”.

Usuários não perderam tempo ao comentar o episódio. Um deles escreveu no X (ex-Twitter) que “o tapinha na mão é muito esquisito”. Outro observou: “Reparem na linguagem corporal. Ela vira o corpo inteiro para o lado oposto assim que Trump tenta o beijo”.

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Uma pessoa chegou a provocar: “Quanto será que ela cobra por uma aparição e um beijo no rosto?”

Holofotes pouco favoráveis

Este não não foi o único climão capturado em vídeo entre o casal. Em janeiro de 2025, durante a cerimônia de posse presidencial, Melania usou um chapéu preto de abas largas que impediu Donald de beijá-la — outro momento que também viralizou.

Em setembro, quando Melania ofereceu um vislumbre raro de seu casamento durante entrevista à emissora Fox News, ela revelou que não tem medo de ser franca com o marido quando necessário.

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“Eu digo a verdade a ele”, afirmou. “Às vezes, ele não quer ouvir o que eu digo, mas tudo bem. Eu sempre digo a verdade.”

Os dois se conheceram em 1998, em uma festa durante Fashion Week de Nova York, ocasião em que ele estava acompanhado de outra pessoa. “Ele pediu meu número, mas como estava acompanhado, é claro que não o dei”, relembrou ela em outra entrevista.

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Acabou que Trump deu (todos) os seus números de contato a Melania. Eles se casaram em 2005 e, um ano depois, tiveram seu único filho, Barron.

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