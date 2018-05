Melania leva rotina distante de Trump na Casa Branca

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, passa boa parte do seu tempo na Casa Branca longe do presidente, Donald Trump, segundo reportagem do jornal The Washington Post.

De acordo com a publicação, o casal dorme em quartos separados e não costuma fazer as refeições juntos. Desde que o escândalo sobre o caso do presidente americano com a atriz pornô Stormy Daniels veio à tona, Melania tem se mantido em silêncio, fazendo poucas aparições públicas.

Segundo o Post, a primeira-dama acorda todos os dias em seu próprio quarto depois de Trump e ajuda o filho, Barron, de 12 anos, a se preparar para a escola. O presidente, contudo, raramente é visto ao lado de sua família em momentos descontraídos.

Mesmo durante as férias, em seu clube de golfe em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump costuma passar o dia jogando ou fazendo as refeições com políticos, executivos e jornalistas, enquanto Melania raramente aparece em público.

Os casamentos de figuras públicas e da política tendem a ser mais complicados do que a maioria, mas o comportamento de Melania e Trump chama a atenção, já que o casal não parece fazer esforço para parecer unido. Em algumas ocasiões, a primeira-dama já foi filmada se recusando a dar às mãos para o presidente ou se esquivando de suas tentativas de aproximação física.

Melania nunca se pronunciou diretamente sobre os casos extraconjugais de Trump com Daniels ou com Karen McDougal, outra modelo que acusa a equipe do presidente de tentar silenciá-la sobre os encontros com pagamentos. Porém, pela primeira vez desde que os rumores surgiram, ela convocou uma coletiva de imprensa na Casa Branca para esta segunda-feira.

Segundo sua porta-voz, Stephanie Grisham, Melania irá tratar de seus projetos para os próximos anos. “O foco dela tem sido as crianças desde sempre e este lançamento pretende formalizar qual será seu papel nos próximos três a sete anos”, afirmou.