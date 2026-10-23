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Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, reage a acusação de pornografia infantil contra o pai

Esposa do príncipe Harry relacionou as denúncias ao seu rompimento com Thomas Markle, com quem não mantém contato desde 2018

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 10h26 | Atualizado em 23 out 2026, 10h45
Meghan Markle, duquesa de Sussex, e seu pai, Thomas Markle
Meghan Markle, duquesa de Sussex, e seu pai, Thomas Markle (Karwai Tang/WireImage/Getty Images - YouTube/Reprodução)
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Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, reage a acusação de pornografia infantil contra o pai Priorize VEJA no Google

Meghan Markle, duquesa de Sussex, afirmou nesta sexta-feira, 23, estar “profundamente angustiada” após seu pai, Thomas Markle, ser acusado de possuir imagens de abuso sexual de crianças, antigamente chamadas de “pornografia infantil”. 

“Estou profundamente angustiada com as notícias que vieram à tona nas últimas 24 horas, e meus pensamentos estão com todas as crianças que possam ter sido prejudicadas”, diz um comunicado enviado por Meghan ao The Sun, jornal que primeiro noticiou a investigação sobre Thomas.

‘Milhares’ de imagens

A declaração ocorre após o jornal britânico noticiar que Thomas Markle Jr., meio-irmão de Meghan, teria encontrado “centenas, se não milhares” de imagens de abuso sexual infantil em computadores e celulares armazenados em quatro grandes caixas na antiga residência do pai, na cidade de Cebu, nas Filipinas. Segundo a publicação, ele comunicou a descoberta a investigadores filipinos e também procurou o FBI, a polícia federal americana. As acusações ainda não foram comprovadas.

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A esposa do príncipe Harry revelou que já havia sido informada sobre denúncias contra o pai pela polícia britânica em 2018. “O documento trazia alegações preocupantes e perturbadoras contra meu pai, e recebi a garantia de que o caso estava sendo investigado”, disse Meghan ao The Sun.

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A duquesa de Sussex também relacionou as denúncias ao rompimento com o pai, com quem não mantém contato desde o casamento com o príncipe Harry, em 2018. Meghan afirmou que sua decisão de impedir que Thomas conhecesse os netos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, foi motivada pela preocupação com a segurança das crianças. Segundo ela, o distanciamento familiar tinha como objetivo protegê-las. 

Pai nega acusações

Thomas Markle, por sua vez, negou as acusações. Em entrevista ao jornal Daily Mail, ele classificou as denúncias como “mentiras doentias” e afirmou que os computadores mencionados não estavam sob sua posse desde janeiro de 2025, quando deixou o México e se mudou para as Filipinas “para um novo começo”

“Estou chocado, magoado e muito chateado que meu filho esteja fazendo essas acusações contra mim. Eu nunca poderia fazer o que estou sendo acusado. É a pior coisa da qual alguém poderia me acusar”, declarou Thomas.

O pai de Meghan está atualmente em um centro de reabilitação na Flórida, nos Estados Unidos, onde se recupera da amputação da perna esquerda, provocada por um coágulo sanguíneo.

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