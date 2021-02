Meghan Markle e príncipe Harry vão ter mais um filho

Meghan Markle e o príncipe Harry estão esperando mais um filho. O casal que conta com o pequeno Archie, de um ano e nove meses, anunciou, nesse domingo, que a família vai voltar a crescer. “Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por estarem esperando seu segundo filho”, disse um porta-voz do casal à imprensa britânica.

Meghan e Harry também divulgaram uma foto em preto e branco em que é possível ver que a barriga da atriz já está crescida, sugerindo que a gravidez já passou dos estágios iniciais. Não foram dados detalhes, no entanto, quanto ao sexo do bebê, nem em relação à previsão do parto.

No ano passado, Meghan, que tem 39 anos, sofreu um aborto espontâneo, o que ajuda a explicar a divulgação tardia. “Perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas sobre a qual poucos falamos”, escreveu ela em um ensaio publicado no The New York Times.