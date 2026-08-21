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Meghan Markle considerou política antes de retorno ao Reino Unido, diz site

Atriz articulou junto ao Partido Democrata para obter cargo legislativo

Por Flávio Monteiro 21 ago 2026, 18h22
Meghan Markle
Meghan Markle (Jemal Countess/Time/Getty Images)
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Antes de retornar ao Reino Unido ao lado do marido, o príncipe Harry, após uma passagem malsucedida pelos Estados Unidos, a atriz Meghan Markle chegou a articular uma possível carreira política na Califórnia. De acordo com informações divulgadas pelo jornal americano New York Post, a duquesa de Sussex atuou junto a setores do Partido Democrata em 2020 para tentar ocupar a vaga que seria deixada por Kamala Harris, então eleita vice-presidente na chapa de Joe Biden.

Markle teria chegado a se reunir com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, para ser considerada para a nomeação — encontro que foi descrito na agenda oficial como uma simples reunião de boas-vindas, a fim de evitar especulações. Não se sabe até que ponto a atriz foi de fato considerada para o cargo, mas a vaga no Senado acabou ficando com Alex Padilla, então secretário de Estado da Califórnia.

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