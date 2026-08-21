Meghan Markle considerou política antes de retorno ao Reino Unido, diz site

Antes de retornar ao Reino Unido ao lado do marido, o príncipe Harry, após uma passagem malsucedida pelos Estados Unidos, a atriz Meghan Markle chegou a articular uma possível carreira política na Califórnia. De acordo com informações divulgadas pelo jornal americano New York Post, a duquesa de Sussex atuou junto a setores do Partido Democrata em 2020 para tentar ocupar a vaga que seria deixada por Kamala Harris, então eleita vice-presidente na chapa de Joe Biden.

Markle teria chegado a se reunir com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, para ser considerada para a nomeação — encontro que foi descrito na agenda oficial como uma simples reunião de boas-vindas, a fim de evitar especulações. Não se sabe até que ponto a atriz foi de fato considerada para o cargo, mas a vaga no Senado acabou ficando com Alex Padilla, então secretário de Estado da Califórnia.

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