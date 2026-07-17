Megatempestade mata três pessoas e obriga centenas a fugirem de suas casas no Chile

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Um forte temporal com chuva e vento no Chile causou 3 mortes e centenas de deslocados. Mais de 500 mil ficaram sem energia, portos foram restringidos e um voo foi afetado. As autoridades alertam para o agravamento do fenômeno, associado ao El Niño, e mobilizam equipes de emergência.

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Um forte temporal de chuva e vento que atinge o centro e o sul do Chile deixou ao menos três mortos e centenas de deslocados, informaram as autoridades locais, alertando que o período de maior intensidade sequer começou: a tempesteda deve ficar pior até o fim desta sexta-feira, 17.

As vítimas são um trabalhador atingido por uma árvore enquanto desobstruía uma rodovia em Negrete, na região do Biobío, além de um homem que caiu do telhado de casa ao limpar calhas em Temuco, na região de La Araucanía, e uma pessoa que morreu após sofrer uma descarga elétrica em Santiago.

Segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), sete pessoas ficaram feridas, 79 foram diretamente afetadas, 466 precisaram ser levadas para abrigos e outras 158 estão isoladas, principalmente na região de Coquimbo, onde a elevação dos rios dificultou o acesso a diversas localidades.

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Caos

Os ventos, que ultrapassaram 100 km/h em algumas localidades, derrubaram árvores sobre a rede elétrica e deixaram mais de meio milhão de moradores sem energia desde quinta-feira 16, sobretudo nas regiões de Biobío e La Araucanía.

As condições meteorológicas também levaram dezenas de portos a restringirem suas operações preventivamente e obrigaram um voo comercial a retornar a Santiago após não conseguir pousar em Concepción, onde foram registradas rajadas de 107 km/h.

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O presidente chileno, José Antonio Kast, viajou para a região de Biobío, uma das mais afetadas pelo temporal, e afirmou que o governo mobilizou equipes de emergência e militares para atender os locais atingidos. Já o ministro do Interior, Claudio Alvarado, pediu que a população siga as orientações das autoridades e redobre os cuidados, ressaltando que o pior momento da tempestade ainda estava por vir.

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De acordo com especialistas, o episódio está associado ao fenômeno El Niño, que favorece a ocorrência de chuvas concentradas em curtos períodos. Em agosto de 2024, um evento climático semelhante deixou três mortos e mais de 1,2 milhão de residências sem energia elétrica no país.