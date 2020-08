Médicos convocam greve de 48 horas no Peru em meio à pandemia de Covid-19

A Federação Médica do Peru convocou uma greve de 48 horas para os dias 26 e 27 de agosto, enquanto o país reporta um aumento no número de casos ativos de Covid-19. Os médicos, porém, garantiram que os pacientes serão atendidos normalmente.

Inicialmente, a greve havia sido convocada para os dias 15 e 16 de julho, mas acabou não sendo realizada porque a entidade começou a negociar com o ministro da Saúde anterior, Víctor Zamora. Os médicos retomaram a convocatória após não verem avanços nas conversas com a nova ministra, Pilar Mazzetti, que substituiu Zamora como parte da reformulação do governo peruano feita pelo presidente, Martín Vizcarra, em meados de julho.

“Estamos dispostos a falar, mas, se não tivermos propostas concretas, não podemos falar. Já suspendemos a greve de 15 e 16 de julho para conversar, mas acreditamos que fomos enganados por Vizcarra. Fomos chamados para o dia 16 e, no dia 15, o ministro da Saúde e o primeiro-ministro mudaram”, disse o presidente da Federação Médica do Peru, Godofredo Talavera.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Prioridade aos pacientes

O presidente do sindicato garantiu que nenhum paciente ficará sem atendimento por causa da greve, porque apenas os médicos que estiverem de licença ou tiverem terminado as atividades sairão para protestar.

Continua após a publicidade

Entre as principais reivindicações estão a necessidade de equipamentos de proteção individual adequados para tratar casos de Covid-19 e assegurar que os médicos autônomos contratados pelo Ministério da Saúde para lidar com a pandemia sejam pagos durante os três meses combinados, dinheiro que não chega devido à lentidão dos procedimentos administrativos.

Talavera também garantiu aos meios de comunicação locais que os médicos receberam apenas uma pequena parte do bônus especial que o governo anunciou para os profissionais que tratam de casos de Covid-19.

Segundo ele, ainda são necessários 16.000 médicos no sistema de saúde pública peruano, além de mais medicamentos, camas e oxigênio. A principal reivindicação é aumentar o orçamento da saúde para 5% do produto interno bruto (PIB).

Na opinião de Talavera, o orçamento de 20 bilhões de sóis anunciado por Vizcarra para 2021 não vale para os médicos peruanos, pois mal representa 2,44% do PIB, 0,18% a mais do que o orçamento inicial para este ano.

Continua após a publicidade

O Peru é o terceiro país mais atingido pela pandemia na América Latina, depois do Brasil e do México. Até o momento, foram registrados mais de 549.000 casos e 26.600 mortes pelo vírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

ASSINE VEJA Clique e Assine

(Com EFE)