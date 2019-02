Médicos afirmam que cirurgia no quadril do Rei da Espanha foi bem sucedida

(Atualiza com resultado da operação)

Madri, 14 abr (EFE).- O rei Juan Carlos I da Espanha se recupera bem da cirurgia de 4h a qual foi submetido na madrugada deste sábado, em consequência de uma fratura no quadril, informaram os médicos do hospital São José de Madri onde foi operado.

Em comunicado, a Casa do Rei informou que o monarca foi operado de uma fratura em três partes do quadril direito que ocorreu em uma queda acidental durante uma viagem particular a Botsuana.

Depois de uma viagem de mais de 10h, o rei Juan Carlos foi transferido para Madri e internado na sexta-feira à noite para ser submetido ao procedimento.

Após a cirurgia, na qual foram reconstruídos os fragmentos da fratura femoral e implantada uma prótese no quadril, o monarca ficará sob observação dos médicos pelas próximas 7h. EFE