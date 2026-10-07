Médica da família real é encontrada morta nos arredores de propriedade do rei Charles

A médica Hannah Terry, de 45 anos, foi encontrada morta em sua residência em Dersingham, na Inglaterra, no último domingo. Moradora dos arredores da propriedade de Sandringham, residência de campo do rei Charles III, ela era conhecida por prestar serviços familia real, em especial à rainha Camilla. O marido da médica, Mark Cain, foi preso e acusado pelas autoridades britânicas, apontado como principal suspeito do assassinato.

O crime aconteceu enquanto Hannah recebia os filhos para uma festa do pijama. Segundo informações divulgadas pelo jornal The Sun, a polícia foi acionada por volta das 2h20 de domingo e, ao chegarem ao imóvel, encontrou a médica em um quarto no segundo andar, “sem respirar e inconsciente”. Hannah foi declarada morta no local. As circunstâncias da morte são investigadas pelas autoridades inglesas.

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