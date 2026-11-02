‘Mayday… vamos bater no chão’: áudio mostra conversa de piloto com torre durante queda de avião nos EUA

Uma gravação das comunicações entre a tripulação de um jatinho e o controle de tráfego aéreo revela os momentos de tensão que antecederam a queda da aeronave no domingo, 1º, no condado de Palm Beach, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Com nove pessoas a bordo, o avião apresentou problemas durante o voo, e o piloto declarou emergência ao perceber que perdia altitude rapidamente. “Vamos bater no chão”, alertou em uma das últimas mensagens antes de a comunicação ser interrompida.

No início da gravação, divulgada pelo serviço de monitoramento de tráfego aéreo LiveATC.net, a tripulação informa à torre que enfrenta turbulência moderada e condições de formação de gelo na aeronave. Também relata a entrada em uma área de precipitação e solicita autorização para subir a uma altitude maior, na tentativa de encontrar condições mais estáveis.

A situação se agrava em questão de segundos. O piloto informa que o avião começou a perder altitude rapidamente e emite um chamado de emergência, repetindo a palavra internacionalmente utilizada em situações de perigo: “Mayday, mayday”. Em seguida, relata uma descida de 10 mil pés por minuto, aproximadamente 3 mil metros.

Pouco depois, a tripulação informa que a aeronave está em condição de excesso de velocidade e descendo a 20 mil pés por minuto, cerca de 6 mil metros. “Vamos bater no chão”, alerta o piloto. O controlador tenta manter contato e responde que está acompanhando a situação. A gravação termina após a tripulação informar que estava sem tempo.

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A queda e a investigação

O acidente envolveu um Learjet 60 com nove pessoas a bordo. Todos os ocupantes morreram, segundo autoridades americanas. O avião havia decolado de Austin, no Texas, com destino a North Eleuthera, nas Bahamas, e caiu em uma área residencial próxima à cidade de Lake Worth Beach. A aeronave atingiu o solo perto de uma via movimentada e explodiu, formando uma grande bola de fogo. Não houve registro de vítimas em terra.

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O Learjet 60 havia partido às 9h36, no horário local, e caiu por volta das 12h50, segundo informações divulgadas pelas autoridades. Dados de monitoramento de voo indicam que a aeronave entrou em uma descida acentuada antes do impacto. Imagens de câmeras instaladas em veículos mostram o jatinho despencando quase verticalmente e atingindo o solo, provocando uma explosão.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou a morte das nove pessoas a bordo e classificou o episódio como uma tragédia. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) participam da investigação para determinar as circunstâncias do acidente.

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A formação de gelo, a turbulência e as condições meteorológicas estão entre os elementos que poderão ser examinados pelos investigadores. Até o momento, porém, as autoridades não estabeleceram uma causa para a queda.

O impacto ocorreu nas proximidades de um conjunto residencial de casas móveis. Por precaução, cerca de 600 moradores foram retirados da região. A queda também provocou danos à infraestrutura local e levou à interdição de um trecho da Military Trail, importante via da região.