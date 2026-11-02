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‘Mayday… vamos bater no chão’: áudio mostra conversa de piloto com torre durante queda de avião nos EUA

Gravação revela os últimos alertas da tripulação antes do acidente aéreo na Flórida que matou nove pessoa

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h01
Jato executivo branco com listras douradas e azuis estacionado em pátio de aeroporto, com hangares ao fundo sob céu nublado
Learjet 60 decolou do Texas rumo às Bahamas (Air Charter Service/Reprodução)
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Uma gravação das comunicações entre a tripulação de um jatinho e o controle de tráfego aéreo revela os momentos de tensão que antecederam a queda da aeronave no domingo, 1º, no condado de Palm Beach, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Com nove pessoas a bordo, o avião apresentou problemas durante o voo, e o piloto declarou emergência ao perceber que perdia altitude rapidamente. “Vamos bater no chão”, alertou em uma das últimas mensagens antes de a comunicação ser interrompida.

No início da gravação, divulgada pelo serviço de monitoramento de tráfego aéreo LiveATC.net, a tripulação informa à torre que enfrenta turbulência moderada e condições de formação de gelo na aeronave. Também relata a entrada em uma área de precipitação e solicita autorização para subir a uma altitude maior, na tentativa de encontrar condições mais estáveis.

A situação se agrava em questão de segundos. O piloto informa que o avião começou a perder altitude rapidamente e emite um chamado de emergência, repetindo a palavra internacionalmente utilizada em situações de perigo: “Mayday, mayday”. Em seguida, relata uma descida de 10 mil pés por minuto, aproximadamente 3 mil metros.

Pouco depois, a tripulação informa que a aeronave está em condição de excesso de velocidade e descendo a 20 mil pés por minuto, cerca de 6 mil metros. “Vamos bater no chão”, alerta o piloto. O controlador tenta manter contato e responde que está acompanhando a situação. A gravação termina após a tripulação informar que estava sem tempo.

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A queda e a investigação

O acidente envolveu um Learjet 60 com nove pessoas a bordo. Todos os ocupantes morreram, segundo autoridades americanas. O avião havia decolado de Austin, no Texas, com destino a North Eleuthera, nas Bahamas, e caiu em uma área residencial próxima à cidade de Lake Worth Beach. A aeronave atingiu o solo perto de uma via movimentada e explodiu, formando uma grande bola de fogo. Não houve registro de vítimas em terra.

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O Learjet 60 havia partido às 9h36, no horário local, e caiu por volta das 12h50, segundo informações divulgadas pelas autoridades. Dados de monitoramento de voo indicam que a aeronave entrou em uma descida acentuada antes do impacto. Imagens de câmeras instaladas em veículos mostram o jatinho despencando quase verticalmente e atingindo o solo, provocando uma explosão.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou a morte das nove pessoas a bordo e classificou o episódio como uma tragédia. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) participam da investigação para determinar as circunstâncias do acidente.

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A formação de gelo, a turbulência e as condições meteorológicas estão entre os elementos que poderão ser examinados pelos investigadores. Até o momento, porém, as autoridades não estabeleceram uma causa para a queda.

O impacto ocorreu nas proximidades de um conjunto residencial de casas móveis. Por precaução, cerca de 600 moradores foram retirados da região. A queda também provocou danos à infraestrutura local e levou à interdição de um trecho da Military Trail, importante via da região.

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