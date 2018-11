May volta a dizer que não excluirá Gibraltar das negociações do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, declarou nesta quarta-feira, 21, que não excluirá Gibraltar das negociações sobre a futura relação de seu país com a União Europeia e lembrou que existe um protocolo sobre cooperação com a Espanha.

O Brexit causou inquietação no governo espanhol, que reivindica o território. Madri afirma que o futuro da região deve ser abordado diretamente com Londres, sem envolver outras partes.

“Deixei claro que não excluiremos Gibraltar das negociações sobre a futura relação. Queremos um acordo que funcione para toda a família do Reino Unido, e isso inclui Gibraltar”, acrescentou a premiê.

May afirmou que seu governo apoia “Gibraltar, sua população e sua economia” e se mostrou satisfeita por ter acertado um protocolo sobre o território que fará parte de um acordo entre o Reino Unido, a Espanha e o governo local.

Os dois governos acertaram um acordo bilateral que coordenará a relação entre os países após o Brexit e aborda quatro problemas relevantes entre Espanha e Gibraltar: os direitos dos trabalhadores transfronteiriços, o contrabando de tabaco, a proteção do meio ambiente e a cooperação policial e aduaneira. Além disso, um tratado fiscal que propõe a diminuição da concorrência fiscal com a Espanha foi assinado.