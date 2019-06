Mau tempo prejudica buscas por oito alpinistas desaparecidos no Himalaia

A busca por oito alpinistas desaparecidos após uma avalanche na vertente indiana da cordilheira do Himalaia foi suspensa neste domingo pelo mau tempo e será retomada na segunda-feira, anunciaram as autoridades.

Quatro britânicos, dois americanos, um indiano e um australiano estão desaparecidos desde sexta-feira no Nanda Devi, a segunda maior montanha da Índia, com 7.826 metros de altura.

Dois helicópteros e dezenas de agentes dos serviços de emergência trabalharam na área neste domingo, pelo segundo dia consecutivo, e as buscas foram suspensas à tarde pela concentração de nuvens.

Vijay Kumar Jogdande, um juiz do distrito de Pithoragarh, onde fica a montanha, afirmou que as operações de busca serão retomadas às 5h de segunda-feira (noite de domingo no Brasil), se o clima permitir.

“Esperamos encontrar algumas pistas, mas não é uma tarefa fácil”, disse Jogdande, que acredita que os alpinistas estavam acima dos 6.000 metros de altura no momento da avalanche.

