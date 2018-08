Matemático iraniano furtado no Rio receberá outra medalha Fields

O matemático iraniano Caucher Birkar receberá uma nova medalha Fields, depois que a original, recebida na última quarta-feira (1º), foi roubada logo depois da cerimônia de premiação, no Riocentro, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil trata o caso como furto e já identificou dois suspeitos de terem levado a medalha, que vale aproximadamente 15.000 reais. A nova medalha será entregue em uma nova cerimônia de premiação, em horário, data e local a serem definidos.

O roubo

Segundo relatos, Bilkar deixou sua pasta, com a medalha, sua carteira e celular, em cima de uma mesa no pavilhão. Os objetos foram roubados menos de meia hora depois do matemático receber seu prêmio.

Quando Birkar percebeu o furto, a equipe de segurança do congresso foi acionada. A pasta foi encontrada debaixo de uma arquibancada, mas não havia sinal da medalha ou da carteira. Apenas o celular foi deixado para trás.

Segundo a organização do evento, as imagens das câmeras do local mostram dois homens mexendo nos pertences do matemático. A Delegacia Especial de Apoio ao Turista do Rio de Janeiro está cuidando do caso.

Birkar é refugiado iraniano no Reino Unido. Professor e pesquisador da Universidade de Cambridge, estuda geometria algébrica e a Teoria de Galois.

A medalha Fields é considerada o Prêmio Nobel da Matemática, entregue de quatro em quatro anos a quatro cientistas de até 40 anos que se destacaram nessa área do conhecimento.

Birkar recebeu a honraria junto com o italiano Alessio Figalli, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETHZ), o alemão Peter Scholze, da Universidade de Bonn, e o indiano Akshay Venkatesh, das universidades americanas Princeton e Stanford.

Além da medalha, os vencedores do prêmio recebem 15.000 dólares canadenses, o equivalente a 43.000 reais, em dinheiro. Esta foi a primeira vez que o Congresso Internacional de Matemáticos ocorreu no Hemisfério Sul.

(Com Agência Brasil)