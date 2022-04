Massacre na Ucrânia pode acelerar julgamento da Rússia por crime de guerra

Uma cena desumana. No último sábado, 2, após retomar o controle da cidade de Bucha, a 60 quilômetros de Kiev, o exército ucraniano se deparou com dezenas de corpos de civis espalhados pelas ruas em posições insólitas — alguns de bruços contra a calçada, outros presos em bicicletas. O cenário devastador tem feito com que diversos países se posicionem em defesa dos ucranianos e tem aumentado o cerco aos russos. Líderes dos Estados Unidos, do Reino Unido, Alemanha e França, além da aliança militar Otan, estão acusando o Kremlin de ter cometido crimes de guerra.

“Chocado pelas assombrosas imagens de atrocidades praticadas pelo exército russo na região desocupada de Kiev. A União Europeia está prestando apoio à Ucrânia e a ONGs para juntar provas a fim de levá-las às cortes internacionais“, afirmou Charles Michel, presidente do Conselho da UE, instituição que define as orientações e prioridades políticas gerais do bloco.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, disse, em entrevista à Reuters, que as forças russas estupraram, mataram e atiraram contra civis. Ele defendeu que “novos Julgamentos de Nuremberg” sejam realizados – em referência aos tribunais que condenaram crimes nazistas na Segunda Guerra Mundial. “Esta não é uma operação especial, não são ações policiais” disse. “São racistas, fascistas, e são desumanos, que simplesmente cometeram crimes contra civis, estupraram, mataram, atiraram na nuca. O mundo inteiro precisa saber disso.”

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, não ficou atrás, classificando os russos de “piores que o Estado Islâmico”. A Rússia, por sua vez, acusa os ucranianos de terem armado o que chamam de “produção para os meios de comunicação ocidentais”. Acontece que, como as cenas foram registrados por veículos internacionais no momento da retomada da cidade, há poucas dúvidas de que a ação se trata de um crime de guerra.

A Alemanha e o Reino Unido clamam para que Vladimir Putin, o presidente russo, seja julgado por ter cometido crimes de guerra e dizem que aumentarão as represálias a Moscou após o massacre em Bucha. “Os desprezíveis ataques da Rússia contra civis inocentes em Irpin e Bucha são mais uma prova de que Putin e seu exército estão cometendo crimes de guerra na Ucrânia”, afirmou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em um comunicado. As denúncias contra Putin deverão ser levadas ao Tribunal Internacional de Haia, corte responsável por julgar violações e crimes cometidos em conflitos no mundo inteiro.