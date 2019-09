Marinheiros de navio que virou na costa dos EUA são encontrados vivos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira, 9, que localizou os quatro marinheiros sul-coreanos que estavam dentro de um navio cargueiro Golden Ray que virou na costa da Georgia no domingo 8. Três deles já foram resgatados, segundo noticiou a rede CNN. O socorro ao quarto tripulante, ainda preso no interior da embarcação, segue em andamento.

Os marinheiros resgatados foram encaminhados para receber atendimento médico.

A confirmação de que os tripulantes ainda estavam vivos veio na tarde de domingo, quando os socorristas escutaram sons vindos de dentro da casa das máquinas do navio.

O navio tinha 24 tripulantes a bordo, sendo treze filipinos, dez sul-coreanos e um piloto americano, quando tombou na madrugada de domingo. A Guarda Costeira resgatou vinte pessoas logo após o acidente.

As autoridades receberam a notícia do tombamento da embarcação às 2h de domingo, quando o navio saía do porto em St. Simons e se dirigia a Baltimore com uma carga de quatro mil veículos.

A razão do tombamento do navio continua sob investigação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, uma agência independente que investiga as causas de acidentes desse tipo, disse que designou dois investigadores para ajudar no caso.

O Golden Ray pertence à companhia Hyundai Glovis Logistics e opera com bandeira das Ilhas Marshall.