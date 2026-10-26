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Mundo

María Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, volta à Venezuela após quase um ano no exílio

Líder da oposição venezuelana foi recebida por milhares de apoiadores e seguiu em uma caravana até a capital Caracas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 10h29 | Atualizado em 26 out 2026, 10h56
A líder opositora venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, retorna à Venezuela.
A líder opositora venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, retorna à Venezuela. (Federico PARRA / AFP/Getty Images)
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María Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, volta à Venezuela após quase um ano no exílio Priorize VEJA no Google

A líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, retornou à Venezuela neste domingo, 25, após quase um ano no exílio. Ela foi recebida por milhares de apoiadores e seguiu em uma caravana até a capital Caracas, onde chegou à noite.

“Estou aqui. Com vocês”, escreveu Machado no X, antigo Twitter. Segundo fontes de seu partido, o Vente Venezuela, a líder oposicionista já havia tentado, sem sucesso, regressar ao seu país pelo menos sete vezes. Ela não informou por onde cruzou a fronteira.

A primeira aparição pública de María Corina ocorreu pela manhã, na igreja de Santa Rosa, em Barquisimeto, a cerca de 400 quilômetros da capital. De camiseta branca e calça jeans, Machado entrou no templo cercada por seguidores, alguns deles chorando.

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“Aqui está o seu povo, María” e “Nós te amamos”, gritavam os apoiadores, segundo imagens divulgadas por sua equipe. Ao deixar a igreja em uma caminhonete, ela foi acompanhada por milhares de pessoas dentro de carros e motos no trajeto até Caracas.

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Machado havia deixado a Venezuela em dezembro de 2025 para receber o Nobel da Paz, depois de passar um período na clandestinidade em meio à repressão que se seguiu à contestada eleição presidencial de 2024. Seu retorno acontece nove meses após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar realizada pelos Estados Unidos, que levou Delcy Rodríguez à Presidência interina.

Questionado sobre a chegada da opositora, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que não tinha conhecimento do retorno e manifestou preocupação com sua segurança.

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“Não sei nada sobre isso, mas acho que ela é uma mulher muito agradável. Ela me deu seu Prêmio Nobel, então como posso dizer outra coisa? E espero que esteja em segurança. Estamos indo muito bem na Venezuela”, declarou.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, atribuiu o retorno de María Corina ao processo de “reconciliação” desenvolvido na mesa de diálogo apoiada por Washington. As negociações entre uma parcela da oposição e o governo interino começaram em agosto, sob pressão dos Estados Unidos. Machado não foi convidada a participar, mas afirmou que não obstruiria as conversas.

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O partido de María Corina pede a realização de eleições presidenciais em 2027. Delcy Rodríguez, por sua vez, afirmou que serão realizadas eleições na Venezuela, mas não especificou uma data.

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