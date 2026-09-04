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Marco Rubio prepara turnê pela América do Sul de direita na próxima semana

Viagem pela Colômbia, Equador e Peru, entre 8 e 10 de setembro, visa 'cooperação reforçada em nossa luta conjunta contra o narcoterrorismo'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h35 | Atualizado em 4 set 2026, 11h42
US Secretary of State Marco Rubio attends the NATO Foreign Ministers' meeting in Helsingborg, Sweden, on May 22, 2026. Foreign ministers of the 32 NATO member states gathered in the Swedish city to finalise preparations for the upcoming Ankara Summit.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, participa da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Otan em Helsingborg, Suécia. 22/05/2026 - (Jonathan Nackstrand/AFP)
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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, viajará à Colômbia, ao Equador e ao Peru entre 8 e 10 de setembro para “fortalecer alianças importantes dos Estados Unidos na região”, informou o Departamento de Estado nesta sexta-feira, 4.

O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, e o equatoriano, Daniel Noboa, são dois dos principais aliados de Washington na região, enquanto o governo da presidente peruana, Keiko Fujimori, anunciou na semana passada que acompanharia os dois vizinhos na adesão ao Escudo das Américas, lançado por Donald Trump em março para combater o narcotráfico na América Latina com operações militares em conjunto com Washington — e para ampliar a hegemonia americana no Hemisfério Ocidental.

O objetivo da visita de Rubio é analisar a “cooperação reforçada em nossa luta conjunta contra o narcoterrorismo, que ameaça nosso hemisfério”, assim como “os benefícios de relações comerciais mais profundas entre nossos países”, explicou o comunicado.

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Segurança acima de tudo e todos

A América Latina e o Caribe passaram por uma acentuada guinada à direita, que coincide com o retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025.

O giro dos expoentes de uma direita muito mais radical começou há três anos, fruto da abissal crise social e econômica que levou o ultraliberal argentino Javier Milei a apear os peronistas da Casa Rosada com seu projeto “motosserra”. Depois dele, porém, a segurança tomou conta do discurso eleitoral, na voz — de elevada ressonância — dos proponentes de uma guerra aberta contra o crime.

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Noboa, herdeiro de uma gigante de exportação de bananas, em questão de meses apareceu e se tornou presidente do Equador. Em dezembro de 2025, com roubos e homicídios em alta, o ultraconservador José Antonio Kast derrotou nas urnas do Chile a aliada socialista do ex-líder estudantil Gabriel Boric, tido como uma das estrelas mais promissoras da esquerda. Quatro meses antes, Rodrigo Paz, que se apresenta de centro-direita mas não poupa rapapés a Trump, fez história ao encerrar duas décadas de hegemonia da esquerda na Bolívia, com Evo Morales.

As mais recentes vitórias dessa linha dura vieram em julho — a do advogado De la Espriella, que nem partido tem mas acabou em primeiro na eleição para presidente da Colômbia por 250 mil votos de diferença, e a de Keiko, filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori que, depois de três tentativas frustradas, finalmente chegou lá, com 43 mil votos à frente. Com os dois resultados, a fatia meridional do continente se cobre de azul, em contraponto ao vermelho que predominava há apenas três anos e do qual, entre os latinos, só restam Brasil e Uruguai.

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A linha dura contra o crime organizado inclui a construção de megapenitenciárias nos moldes de El Salvador para combater a criminalidade e a cooperação militar em fronteiras compartilhadas, como a da Colômbia com o Equador. Quito e Bogotá já anunciaram operações conjuntas com Washington.

Intervenção americana

Os Estados Unidos lançaram uma campanha de ataques militares contra os cartéis de drogas que provocou apenas críticas moderadas de alguns governos, principalmente de países que não estão alinhados à agenda conservadora de Washington, como Brasil e México.

Ao mesmo tempo, o governo americano mantém sua política de pressão máxima sobre Cuba, intensificada após a captura do líder esquerdista venezuelano Nicolás Maduro, que durante anos foi o principal aliado de Havana na região.

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O ultraconservador De la Espriella tem dois objetivos de curto prazo em sua relação com Washington: recuperar a certificação da Colômbia como parceira na luta antidrogas, perdida em setembro do ano passado, e retomar a agenda comercial com Trump, que transformou as tarifas em sua principal ferramenta de negociação.

O presidente equatoriano, Noboa, visitou Washington duas vezes desde o início do ano.

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Trump reorientou a política comercial americana para a região, com a assinatura de acordos bilaterais de reciprocidade com países como Argentina e Equador.

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