Marco Rubio chega à Colômbia em turnê para ampliar influência dos EUA na América Latina

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, inicia uma turnê pela América Latina, visitando Colômbia, Equador e Peru. O objetivo é fortalecer a cooperação na luta contra o narcoterrorismo e aprofundar as relações comerciais, consolidando a hegemonia dos EUA na região com novos governos conservadores alinhados a Washington.

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chegou à Colômbia nesta terça-feira, 8, primeira parada de uma viagem pela América Latina que pretende ampliar a hegemonia dos Estados Unidos na região. Em seguida, ele visitará o Equador e o Peru, países com governos próximos do presidente Donald Trump, assim como o colombiano.

Segundo o Departamento de Estado americano, o objetivo da viagem é “reforçar a cooperação na luta conjunta contra o narcoterrorismo” e “aprofundar as relações comerciais” com os três parceiros. Depois de desembarcar em Barranquilla, no Caribe colombiano, Rubio se reunirá com o novo presidente da Colômbia, o ultradireitista Abelardo de la Espriella, que venceu uma eleição apertada com a promessa de declarar guerra aberta aos grupos armados do país.

“Queremos ter uma relação de longo prazo (com a Colômbia)”, explicou Rubio a jornalistas no aeroporto de Miami, antes de embarcar para o país sul-americano.

Novo aliado

Washington ganhou mais um aliado na região com a recente posse do presidente De la Espriella, advogado de 48 anos, neófito na política, que venceu a esquerda nas eleições de junho. Gustavo Petro, o ex-guerrilheiro que havia levado os progressistas ao poder pela primeira vez na história da Colômbia, manteve uma relação turbulenta com o governo Trump

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Um admirador declarado de Trump e com discurso de linha dura no combate ao crime, o novo mandatário colombiano recebeu Rubio em uma intalação militar de Barranquilla. A reunião “mostra o início da aliança de uma aliança estratégica com os Estados Unidos, nosso principal parceiro na região”, disse o chanceler da Colômbia, Omar Bula.

Em seu primeiro mês de mandato, o presidente que se autointilula “El Tigre” lançou um plano para usar bombardeios com intuito de enfraquecer os poderosos cartéis de cocaína que atuam nas florestas e encerrar as negociações de paz com grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) impulsionadas por Petro.

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Seu governo autorizou operações militares conjuntas com os Estados Unidos e, em agosto, recebeu o chefe do Southcom, comando do Exército americano responsável pela região, para discutir sua estratégia de combate ao tráfico de drogas. Também se juntou ao Escudo das Américas, uma coalizão de países liderada por Trump para combater o tráfico de drogas nas Américas — que mais virou um clube de gente que pensa e age como o ocupante do Salão Oval.

Rubio confirmou que o Peru também aderiu à aliança, segundo um artigo de sua autoria publicado nesta terça-feira em veículos de imprensa dos países que visitará. “Estamos coordenando esforços para proteger nosso hemisfério”, escreveu.

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De origem cubana e manifesto anticastrista, Rubio afirmou que, desde que ele assumiu o comando da diplomacia dos Estados Unidos, fez da América Latina e o Caribe uma prioridade. “Reforçaremos nossa presença no hemisfério”, assegurou, acrescentando que pretende visitar mais países após a mini turnê.

Doutrina ‘Donroe’

A América Latina e o Caribe passaram por uma acentuada guinada à direita, que coincide com o retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025. Desde então, vários países, incluindo Bolívia, Chile, Costa Rica e Honduras, elegeram governos conservadores alinhados a Washington. Em especial, a segurança tomou conta do discurso eleitoral dessa turma, que propõe uma guerra aberta contra o crime.

Em paralelo, o governo do republicano já deixou clara sua intenção de ampliar sua hegemonia na região, guiado pela “doutrina Donroe”, que atualiza para os tempos trumpistas a doutrina estabelecida pelo presidente James Monroe no século XIX, quando designou a América Latina como esfera de influência americana.

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Os Estados Unidos lançaram uma campanha de ataques militares contra os cartéis de drogas — essencialmente, bombardeios nos mares do Caribe e Pacífico oriental a pequenas embarcações suspeitas de levar cocaína para solo americano –, que provocou apenas críticas moderadas de alguns governos, principalmente de países que não estão alinhados à agenda conservadora de Washington, como Brasil e México.

Ao mesmo tempo, o governo americano mantém sua política de pressão máxima sobre Cuba, intensificada após a captura do líder esquerdista venezuelano Nicolás Maduro, que durante anos foi o principal aliado de Havana na região.

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Em Quito, próxima parada da turnê, Rubio será recebido pelo presidente Daniel Noboa, um dos maiores parceiros de Washington na luta contra o narcotráfico. Desde o início do ano, Estados Unidos e Equador realizam operações conjuntas contra organizações criminosas.