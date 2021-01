Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito presidente de Portugal

Em meio aos números preocupantes da pandemia do coronavírus, as eleições deste domingo, 24, para a presidência de Portugal confirmaram a reeleição do atual presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa , do partido social-democrata. A imprensa portuguesa dá conta de que a taxa de abstenção foi a mais alta apurada em uma eleição até então: mais de 60% da população. Por lá, a votação é facultativa.

A reeleição de Rebelo de Sousa era dada como certa nas pesquisas de intenção de voto no país. Conservador e moderado, o chefe de Estado conta com boa aprovação da população. Tanto que, as atenções ficaram voltadas mais ao segundo colocado na corrida eleitoral. Voto a voto, a socialista Ana Gomes e o candidato de extrema-direita, André Ventura, disputaram a posição. Com 99,19% das urnas apuradas ás 19h50 (horário de Brasília) Gomes esteve a frente. Porém, ela e Ventura se alternaram durante toda a apuração na posição.

Criada há menos de dois anos, a sigla radical de integra a coalizão de governo na região autônoma dos Açores e consolidou sua escalada nacional com um resultado expressivo nas urnas — 11,87% dos votos, segundo as projeções oficiais da Secretaria Geral do Ministério da Administração do país.

Combate a pandemia

Reeleito para mais cinco anos, Rebelo de Sousa, afirmou durante a campanha que a prioridade de seu novo mandato será o combate à pandemia “porque ela representa o bloqueio da economia e da sociedade”. “Quanto mais longa for a pandemia, mais longa e profunda é a crise. Não é possível fazer as contas da crise sem saber quanto tempo dura a pandemia”, disse na semana passada em entrevista a RFI. Nas últimas semanas, o número de casos no país disparou, batendo cerca de 600 mil novos casos por dia, marca bem maior que no primeiro pico da pandemia. Para tentar frear os contágios, Portugal entrou em lockdown.