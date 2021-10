Mansão que foi de Al Capone em Miami é vendida mais uma vez

6 out 2021, 18h38

Por Alessandro Giannini 6 out 2021, 18h38

O debate em torno da mansão que pertenceu ao gângster Al Capone, em Miami, nos Estados Unidos, chegou ao fim. De acordo com o Miami Herald, a construção dos anos 1920, localizada no bairro de Palm Island, foi vendida por 15,5 milhões de dólares. E os novos donos não pretendem demoli-la como os antigos proprietários. Capone, o Scarface original, comprou a casa à beira-mar por 40 000 dólares em 1928. Ele morreu no local em 1947, vítima de um ataque cardíaco.

O número 93 da Palm Avenue, com 563 metros quadrados, quatro quartos e uma piscina, foi comprado em agosto pelo incorporador Todd Michael Glaser e o investidor Nelson Gonzalez por 10,7 milhões de dólares. Glaser disse à época que queria derrubá-la, como havia feito com a casa do milionário e predador sexual Jeffrey Epstein, em Palm Beach, também na Flórida. A justificativa era a mesma: apagar o legado de ambos os personagens. Um debate envolveu a comunidade.

Segundo o Miami Herald, a casa foi vendida para a 93 Palm Residence LLC, administrada pelo contador de Coral Gables, Toni Alam. E o risco de demolição desapareceu. Glaser disse ao jornal que a oferta veio do nada e a comparou a um bilhete de loteria premiado: “Se alguém disser que quer dar a você um bilhete de loteria de 5 milhões de dólares, é claro que você aceita”.