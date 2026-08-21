Mansão onde Gugu sofreu acidente fatal é colocada à venda nos EUA

A mansão onde o apresentador Gugu Liberato sofreu o acidente que levou à sua morte, em 2019, está à venda. Localizada na vila de Windermere, na Flórida, Estados Unidos, a propriedade é anunciada por 2,8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 14,4 milhões). Construída em um condomínio de luxo, a residência conta com seis quartos, oito banheiros, cinema, piscina, churrasqueira e uma área social com cozinha gourmet.

Ao todo, são cerca de 630 metros quadrados de área construída, e o imóvel será vendido completamente mobiliado. Além disso, o condomínio oferece segurança e privacidade aos moradores, com acesso e vias particulares, junto de vista para um lago e áreas de vegetação que separam as residências.

Gugu morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, depois de cair de uma altura de cerca de quatro metros na propriedade. Na ocasião, ele consertava o ar-condicionado do sótão. O apresentador chegou a ser levado a um hospital de Orlando, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois.

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