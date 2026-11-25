A China reagiu nesta quarta-feira, 25, à perspectiva de uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos contra seus produtos e os de outros parceiros comerciais, incluindo a União Europeia (UE). O governo chinês classificou como “manipulação política” o uso de acusações de que esses países produzem mercadorias em excesso e prejudicam a indústria americana para justificar as medidas.

“O chamado excesso de capacidade é uma premissa falsa e a China se opõe ao seu uso como pretexto para manipulação política”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, em entrevista coletiva em Pequim, acrescentando que guerras tarifárias não interessam a nenhuma das partes.

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A declaração ocorre após veículos americanos revelarem que o governo de Donald Trump prepara novas tarifas contra a China, a União Europeia e outras 14 economias, numa tentativa de restabelecer parte das barreiras comerciais derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Washington alega que subsídios estrangeiros estimulam uma produção industrial excessiva, barateiam mercadorias e prejudicam fabricantes americanos. As alíquotas e eventuais isenções ainda não foram divulgadas.

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As novas cobranças devem variar conforme o parceiro comercial e substituir parcialmente as tarifas invalidadas pela decisão judicial. A expectativa é que Washington respeite os tetos estabelecidos nos acordos já concluídos, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Apesar da reação, Pequim tem adotado medidas para preservar a trégua comercial firmada entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Na terça-feira, o governo chinês prorrogou a suspensão de restrições à exportação de determinados minerais críticos para o mercado americano. A decisão ocorreu poucos dias depois de um encontro entre os líderes chinês e americano em Shenzhen.