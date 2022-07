Manifestantes invadem casas do presidente e do premiê do Sri Lanka

Manifestantes invadiram neste sábado, 9, as residências oficiais do presidente, Gotabaya Rajapaksa, e do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, do Sri Lanka. Eles não estavam nos locais durante a invasão. Os protestos pedem que o presidente e o premiê renunciem.

Segundo a rede americana CNN, mais de 100.000 pessoas foram às ruas neste sábado. Os protestos já vêm acontecendo há alguns meses, diante da grave crise econômica que o país enfrenta no momento, a pior em décadas.

O Sri Lanka está sem moeda estrangeira e não tem conseguido importar itens básicos, como alimentos, combustíveis e medicamentos. As aulas estão suspensas nas escolas e, em muitas cidades, as pessoas chegam a ficar horas em filas para conseguir abastecer seus veículos.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo 📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022

Na sexta, o governo enviou milhares de policiais armados para a capital do país, Colombo, para tentar conter o protesto marcado para o sábado. As forças de segurança atiraram gás lacrimogênio e deram tiros para o alto para dispersar os manifestantes, mas o protesto foi muito maior do que o previsto pelas autoridades.