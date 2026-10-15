Manifestantes entram em confronto com polícia na Albânia em protestos contra projeto ligado a Trump

A capital da Albânia, Tirana, voltou a ser cenário de confrontos entre manifestantes e policiais nesta quinta-feira, 15, e diversos pontos da cidade foram danificados, incluindo prédios oficiais. As manifestações antigovernamentais começaram há mais de quatro meses.

A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos d’água para dispersar os manifestantes que avançavam por várias avenidas da capital albanesa, em um movimento de protesto que se propagou por outras cidades do país.

“A violência não foi, não é e nunca será uma solução. Atirar pedras, atacar instituições e a polícia, bem como destruir bens públicos sem sentido, não são formas como os jovens devem se expressar”, disse a vice-primeira-ministra da Albânia, Albana Koçiu, em publicação nas redes sociais.

No final de maio, manifestantes foram às ruas contra um projeto de hotel de luxo em uma reserva natural costeira ligado à filha do presidente americano Donald Trump, Ivanka, e ao marido dela, Jared Kushner. O projeto alimentou a indignação diante da suposta corrupção e da falta de transparência do governo, desencadeando protestos maiores.

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Agora, os manifestantes exigem a renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama. Segundo os organizadores do protesto, a manifestação também tem como objetivo abordar as péssimas condições nas universidades do país, os custos do ensino superior, a falta de apoio financeiro e as perspectivas de emprego após a formatura.

Alguns manifestantes explicaram que queriam ir além das reivindicações estudantis e protestar contra a desigualdade e a injustiça social presentes no país. “O que a Albânia precisa é de uma revolução, uma mudança, uma derrubada completa do sistema, porque não pode continuar assim”, afirmou a manifestante Luljeta Kola à Reuters. Ela também destacou o abismo social que existe entre os ricos e pobres na Albânia.

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Na terça e na quarta-feira também foram registrados confrontos violentos entre as forças de segurança e os participantes das marchas em Tirana. Alguns manifestantes invadiram vários prédios oficiais e incendiaram pelo menos um deles.

Segundo a polícia, 65 pessoas foram detidas durante os protestos de quarta-feira.

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O Ministério da Saúde informou que 89 pessoas, entre elas 61 policiais, receberam atendimento médico em dois hospitais de Tirana durante as manifestações de quarta-feira.

A manifestação em Tirana ocorre em meio a uma onda de protestos estudantis na Europa. Na França, estudantes do ensino médio e universitários protestam há mais de três semanas pedindo mais professores substitutos e melhor infraestrutura para as escolas, argumentando que a deterioração dos prédios e a superlotação das salas de aula estão prejudicando a educação.

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+ O Outubro de 26: os efeitos das manifestações dos estudantes que tomam as ruas de Paris

O movimento estudantil também ganhou força na Bélgica na última sexta-feira, com centenas de estudantes entrando em confronto com a polícia durante protestos em Bruxelas. Na ocasião, cerca de 30 mil pessoas participaram da mobilização contra os cortes no orçamento da educação, segundo a polícia belga.

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A ideia por trás do protesto era ir contra a medida anunciada pelo primeiro-ministro do oaís, Bart De Wever, que planeja aplicar cortes de cerca de 10 bilhões de euros (R$ 56 bilhões) na educação nos próximos anos, a fim de reduzir o alto déficit do país.