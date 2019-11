Manifestantes em Israel vão às ruas para pedir renúncia de Netanyahu

Milhares de israelenses foram às ruas de Tel Aviv para pedir a renúncia do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, após acusações de corrupção contra o premiê. Os manifestantes carregavam bandeiras de Israel e cartazes descrevendo Netanyahu como corrupto.

Na última semana, o primeiro-ministro israelense foi indiciado em uma série de casos de corrupção, aprofundando os desajustes do sistema político do país, que está paralisado, e ameaçando a permanência de Netanyahu no poder, que já dura dez anos. Ele nega as acusações e rejeita a hipótese de renunciar, acusando os procuradores de “tentativa de golpe”.

Netanyahu foi indiciado por envolvimento em três casos. Em dois deles é acusado de ter trocado favores por coberturas favoráveis na imprensa local, e no terceiro de ter recebido presentes no valor de 700.000 shekels (cerca de 853.000 reais) de um produtor de Hollywood.

Em uma declaração televisionada, o premiê disse que, embora respeite as autoridades judiciais de Israel, “você teria que ser cego para não enxergar que tem algo de errado com a polícia e a promotoria, porque hoje à noite estamos testemunhando uma tentativa de golpe do governo contra o primeiro-ministro através de ‘libelos de sangue’ e um processo de investigação tendencioso”, reporta o jornal israelense Haaretz.

Com “libelos de sangue”, Netanyahu refere-se à acusação histórica de que o povo judeu sacrificava crianças cristãs para usar seu sangue em rituais religiosos, um dos motivos da perseguição de judeus na Europa.

O primeiro-ministro vem tratando as acusações como uma tentativa de golpe.

