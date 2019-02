Manifestantes cercam prédios públicos em Hong Kong

Policiais e manifestantes entraram em confronto nesta segunda-feira em Hong Kong quando os ativistas cercaram prédios do governo, em um dos piores conflitos em mais de dois meses de protestos. Quarenta pessoas foram detidas.

Nas primeiras horas da noite de ontem os manifestantes tentaram bloquear os acessos aos principais prédios governamentais, entre eles o do Conselho Legislativo (Parlamento) e o escritório da chefia de governo.

O governo local chegou a emitir um comunicado informando sobre o bloqueio das instalações e pedindo aos funcionários que não comparecessem ao local de trabalho. As sessões da manhã desta segunda no Parlamento foram canceladas. Várias lojas também deixaram de abrir.

Leia também:

Mais de cem manifestantes são presos em Hong Kong

Hong Kong: manifestantes tentam invadir Legislativo

Hong Kong: justiça determina liberação de áreas ocupadas por manifestantes

As autoridades retiraram algumas barricadas e usaram gás de pimenta, cassetetes e jatos d’água para dispersar a manifestação. Médicos voluntários atenderam vários feridos, alguns inconscientes.

Os recentes confrontos marcam uma escalada na desobediência civil do movimento que tentam reverter uma decisão do Congresso Nacional do Povo que restringe a candidatos apoiados por Pequim o cargo de chefe executivo de Hong Kong.

“O clima em Admiralty está muito diferente agora depois dos confrontos. Está mais tenso, como nos primeiros dias em que os protestos começaram”, disse Jessica Lam, de 20 anos, que voltou ao local de manifestação na manhã de hoje.

O atual chefe executivo Leung Chun-ying disse que a polícia tem sido muito tolerante com os manifestantes, mas poderia tomar “medidas firmes”. “Algumas pessoas confundiram a tolerância policial com fraqueza. Eu peço aos estudantes que estão planejando voltar aos locais de ocupação que não façam isso”, disse a jornalistas.

O status de Hong Kong

Ex-colônia britânica, Hong Kong passou a ser uma região administrativa especial da China em 1997, ano em que o enclave foi devolvido. Pelo acordo entre britânicos e chineses, Hong Kong goza de um elevado grau de autonomia, liberdade de expressão e econômica. Também preserva elementos do sistema judicial ocidental. Essas condições devem ser mantidas pelo menos até 2047.

Muitos ativistas cantaram: “Eu quero democracia de verdade”, e lideranças fizeram um chamado para que todos permanecessem nas ruas até a manhã. “Vamos impedir o governo de funcionar”, gritou um manifestante, segundo a agência Reuters.

“A ação tinha como objetivo paralisar o funcionamento do governo”, afirmou à agência Associated Press Alex Chow, um dos líderes estudantis do movimento. “O governo vem protelando, e nós acreditamos que é preciso aumentar a pressão contra os prédios públicos, símbolos do poder governamental”.

O governo condenou os “radicais violentos” dizendo que eles “provocaram e abusaram verbalmente dos policiais” e encorajaram outros a ultrapassar os limites impostos pelos agentes, que agora parecem dispostos a assumir uma posição mais dura contra o movimento.

Segundo a rede britânica BBC, os protestos tinham o apoio da opinião pública no início, mas agora essa posição está mudando, com muitos moradores afirmando que as manifestações estão causando muitos transtornos.

(Com agências EFE e Reuters)